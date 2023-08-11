سلطان القاسمي يصدر مرسوماً بإعادة تنظيم أمريكية الشارقة وتشكيل مجلس الأمناء

المصدر: الشارقة- البيان

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أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2023 بشأن إعـــادة تنظيم الجامعة الأمريكية في إمارة الشارقة.

وبحسب المرسوم بقانون تكون الجامعة مؤسسة علمية أكاديمية غير ربحية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها وممارسة اختصاصاتها، ويكون لها الاستقلال المالي والإداري وتعود ملكيتها بالكامل لحكومة الإمارة، ويكون المقر الرئيس للجامعة في مدينة الشارقة ويجوز بقرار من الرئيس إنشاء فروع لها داخل الإمارة أو خارجها.

ووفقاً للمرسوم بقانون ترتكز الجامعة على مبادئ وقيم المساواة والعدالة والإخاء والتسامح، والسعادة والتنمية المستدامة باعتبارها جزءاً من قيم المجتمع والدولة، كما تعمل الجامعة على تعزيز هذه القيم في جميع برامجها ولوائحها وسياساتها ونشاطاتها على ضوء التشريعات السارية في الدولة.

تشكيل المجلس

كما أصدر سموه المرسوم الأميري رقم 53 لسنة 2023 بشأن تشكيل مجلس أمناء الجامعة الأمريكية في إمارة الشارقة.

ونص المرسوم على أن يُشكّل مجلس أمناء الجامعة الأمريكية برئاسة الشيخة بدور بنت سلطان بن محمد القاسمي، وعضوية الشيخ سلطان سعود القاسمي مؤسس مؤسسة بارجيل للفنون، الدكتورة نوال خليفة الحوسني المندوب الدائم للإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آرينا»، الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيس المجلس الوطني الاتحادي سابقاً، محمد بن علي العبار مؤسس شركة إعمار، الدكتورة سوزان مام مدير الجامعة الأمريكية في الشارقة «بحكم منصبها»، الدكتور هاو بينج رئيس جامعة بكين، بدور سعيد الرقباني مدير ومؤسس مركز كلماتي، عبدالفتاح منصور شرف رئيس مجلس إدارة بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط، محمد الحريمل الشامسي المدير التنفيذي - رئيس برنامج الاستثمار البريطاني في مبادلة، الدكتور شوقي طانيوس عبدالله نائب الرئيس التنفيذي للأبحاث في معهد جورجيا للتكنولوجيا، دانييل سي ستروبا رئيس جامعة تشابمان، أحمد محمد فوزي أبو عيدة الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار، وابهيجيت شودري المؤسس والرئيس التنفيذي لأثينا للاستشارات.

وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ تشكيله، ويستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تعيين مجلس جديد ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.

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