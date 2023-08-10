رسالة دكتوراه عن «دبلوماسية الإمارات»

المصدر: (العين - جميلة إسماعيل)

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نالت شذى النقبي عضو المجلس الوطني الاتحادي درجة الدكتوراه من جامعة أوتاوا الماليزية عن رسالتها التي حملت عنوان «تأثير كاريزما الدبلوماسيين وعوامل العلاقات الدولية على العلاقات الدبلوماسية لدولة الإمارات.. وساطة الموقف السياسي للدولة المضيفة».

وقالت الدكتورة شذى النقبي: «يعتمد تقييم العمل الدبلوماسي العام لدى الدول على مدى نجاح البعثات الدبلوماسية في إنجاز المهام الموكلة لها، ويتوجب على دول العالم ومن خلال حكوماتها العمل على دعم وإسناد الدبلوماسية فيما بينها، من خلال بذل المزيد من الجهد على صعيد التعامل من خلال موازين القوى الناعمة واعتماد الوسائل السلمية في حل الصراعات، وبشكل لا يهدد الأمن القومي لأي طرف».

وتناولت الرسالة دور الموقف السياسي للبلد المضيف كوسيط في العلاقة بين العوامل الكاريزمية للدبلوماسيين وعوامل العلاقات العامة والعلاقات الدبلوماسية لدولة الإمارات.

ولفتت إلى أن الدراسة عبارة عن بحث كمي يستخدم التحليل الإحصائي القائم على المقاييس الوصفية وتقنيات التباين والتغاير، مشيرة إلى أن مجتمع الدراسة هم جميع الموظفين العاملين في وزارة الخارجية أو سفارات دولة الإمارات حول العالم أو جميع الموظفين الدبلوماسيين بدولة الإمارات.

وأضافت: «في هذه الدراسة تم توزيع 370 استبانة على الموظفين العاملين في وزارة الخارجية، وسفارات دولة الإمارات حول العالم، وأي موظف لديه مهام دبلوماسية مرتبطة بدولة الإمارات»، وقامت الباحثة بتوزيع البيانات الاستبيانات عبر الإنترنت باستخدام نموذج google form لأن المشاركين المحتملين موجودون في مناطق مختلفة في أنحاء العالم، وكشفت نتائج الدراسة عن تأثير كبير لعوامل الكاريزما والعلاقات العامة للدبلوماسيين على العلاقات الدبلوماسية في دولة الإمارات.

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