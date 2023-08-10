تخريج 13 طالباً مواطناً تدربوا في 7 شركات يابانية

المصدر: أبوظبي ـ صبري صقر

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احتفل مركز اليابان للتعاون الدولي «جايس» ـ مكتب أبوظبي ـ أمس بتخريج 13 طالباً مواطناً تلقوا تدريباً داخلياً في 7 شركات يابانية، ضمن برنامج الابتعاث الخارجي الصيفي في اليابان والموجه للطلاب الإماراتيين.

وأسهم برنامج الابتعاث الخارجي منذ انطلاقه بدعم مركز اليابان للتعاون الدولي برعاية وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية في تخريج 100 طالب وطالبة إماراتيين على مدار 12 عاماً، وضمت مجموعة هذا العام 13 طالباً من بينهم 7 طالبات، ينتمون إلى جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وكليات التقنية العليا، وجامعة زايد.

وأكد أكيو إيسوماتا سفير اليابان لدى الدولة ـ في كلمته خلال الاحتفال ـ أهمية برنامج الابتعاث الخارجي الصيفي في اليابان الموجه للطلبة الإماراتيين.

وأشارت عائشة الكثيري، طالبة السنة الرابعة في جامعة خليفة، إلى أنها تخصصت في هندسة ميكانيكية، وخضت تجربة تدريب في مدينة هيروشيما، وعاشت في اليابان لمدة شهرين، تعلمت فيها الكثير على الصعيد الشخصي والعملي.

وعبر أحمد عبد الله، طالب الهندسة الكهربائية في كليات التقنية العليا، عن اعتزازه برحلته كمتدرب في شركة «جي إف إي كوربوريشن»، إحدى أكبر الشركات المصنعة في اليابان أثناء تواجده في مدينة فوكوياما باليابان.

وأوضحت فاطمة الشحي طالبة هندسة كهربائية من كلية التقنية العليا، أنها التحقت في برنامج التدريب العملي مع شركات يابانية، واستمر التدريب على مدار شهرين في اليابان والإمارات.

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