اعتماد دولي لبرنامج إدارة الأعمال في كليات التقنية

المصدر: (أبوظبي - وام)

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حصل برنامج إدارة الأعمال في كليات التقنية العليا على الاعتماد الدولي المرموق (AACSB) من قبل جمعية تطوير كليات إدارة الأعمال.

ويمثل هذا الاعتماد إنجازاً جديداً يضاف إلى مسيرة التميز لكليات التقنية العليا، ويعكس جودة برامجها التطبيقية على مستوى ما تقدمه من معارف ومهارات، وفق أرقى المعايير العالمية، وصولاً لمخرجات نوعية.

وتأتي كليات التقنية العليا ضمن 16 مؤسسة تعليمية أخرى، تم اعتمادها هذا العام من قبل جمعية تطوير كليات إدارة الأعمال، حيث تعتبر هذه الجمعية العالمية من أعرق المنظمات المهنية الأمريكية.

وقال الدكتور فيصل العيان مدير مجمع كليات التقنية العليا: ستصبح الكليات بموجب ذلك جزءاً من شبكة عالمية مرموقة لنخبة كليات إدارة الأعمال حول العالم.

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