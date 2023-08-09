جامعة أبوظبي ضمن قائمة أفضل الجامعات الموصى بها

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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دخلت جامعة أبوظبي أخيراً قائمة أفضل الجامعات الموصى بها من قبل «الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم» في دولة الكويت، وذلك لتسعة تخصصات بكالوريوس يمكن للطلبة الكويتيين الالتحاق بها.

ويتيح التزام الجامعة بتقديم تعليم نوعي مبتكر وتجارب أكاديمية على درجة عالية من التنافسية أمام الطلبة الكويتيين آفاقاً واسعة لاستكمال دراستهم في مؤسسة تعليمية عالمية.

تشمل تخصصات البكالوريوس التسعة المعتمدة: إدارة الأعمال، الهندسة المدنية، تكنولوجيا المعلومات، هندسة الحاسوب، الهندسة الكهربائية، الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكيميائية، العمارة، الصحة العامة.

ويأتي الاعتراف تأكيداً لمكانة جامعة أبوظبي في الحفاظ على أعلى معايير الجودة الأكاديمية وتأكيداً لالتزامها بتلبية الاحتياجات التعليمية المتنوعة لطلبتها الإقليميين والدوليين. وستفسح هذه الخطوة المجال أمام الطلبة الكويتيين للدراسة في جامعة أبوظبي والاستفادة من الفرص التعليمية الفريدة التي تزخر بها هذه المؤسسة الأكاديمية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأعرب البروفيسور غسان عواد، مدير جامعة أبوظبي عن سعادته لاسيما أن هذه التوصية تتزامن مع الإنجاز الذي حققته جامعة أبوظبي أخيراً بحصولها على التصنيف الأول على مستوى دولة الإمارات لتميز التدريس، وفق «تصنيف التايمز للجامعات العالمية»، وتصنيفها كثاني أفضل جامعة لتميز التدريس في المنطقة وفقاً لـ «تصنيفات التايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية الناشئة 2023»، وهي إنجازات نعتز بها، وتسهم في ترسيخ مكانة الجامعة وجهة أكاديمية مفضلة للكثيرين من طلبة المنطقة.

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