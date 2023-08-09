13 طالباً إماراتياً أكملوا برنامج الابتعاث لليابان

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلن مركز اليابان للتعاون الدولي (جايس) مكتب أبوظبي عن انتهاء برنامج الابتعاث الخارجي الصيفي في اليابان الموجه للطلبة الإماراتيين، وتكلل البرنامج بنجاح 13 طالباً إماراتياً تلقوا تدريباً داخلياً في 7 شركات يابانية مرموقة.

وصممت برامج التدريب التي نسقها مركز اليابان للتعاون الدولي بهدف تعزيز تنمية المواهب الإماراتية الواعدة في مجالات الكيمياء والكهرباء والميكانيكا والهندسة والبترول والطاقة المتجددة.

ووفر برنامج الابتعاث الخارجي الصيفي في اليابان للمشاركين على مدار 8 أسابيع، خبرة عملية وفرص بحث لا تقدر بثمن في شركات التكنولوجيا المتطورة في اليابان وأتاحت في الوقت نفسه منصة مهمة للمتدربين للتعرف على أوجه الثقافة اليابانية وحضور دروس تعلم اللغة اليابانية.

وحرص مركز اليابان للتعاون الدولي وبرعاية وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية - على تنفيذ برنامج الابتعاث الخارجي الصيفي في اليابان لطلبة الجامعات الإماراتيين منذ العام 2012. وفي حين نظم البرنامج عبر الإنترنت بين عامي 2021 و2022، تم استئناف تنظيم وتنفيذ البرنامج بالشكل المعهود هذا العام 2023.

ومنذ انطلاقه أول مرة ولغاية عامه الثاني عشر، تمكن برنامج الابتعاث الخارجي الصيفي في اليابان من استضافة أكثر من 100 طالب وطالبة إماراتيين حتى الآن. ضمت مجموعة هذا العام 13 طالباً إماراتياً، من بينهم 7 طالبات موهوبات، من مؤسسات مرموقة مثل جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وكليات التقنية العليا وجامعة زايد. وقدم البرنامج ثلاثة أنماط من تجارب التدريب الداخلي: التدريب الكامل في اليابان، أو في الإمارات العربية المتحدة، أو البرنامج المشترك الممتد لـ 4 أسابيع في اليابان و4 أسابيع في الإمارات.

وعبر تنسيق مركز اليابان للتعاون الدولي، يهدف البرنامج إلى إفادة الطلبة المشاركين والمساهمة في إقامة تعاون طويل الأمد بين الصناعة والأوساط الأكاديمية في إطار مبادرة الشراكة الاستراتيجية الشاملة (CSPI) بين الإمارات العربية المتحدة واليابان بتاريخ شهر أبريل من العام 2018، والتي تهدف إلى إقامة علاقات منفعة متبادلة بين كلا المجتمعين.

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