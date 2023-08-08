حاكم الشارقة يصدر قراراً إدارياً بشأن تشكيل مجلس أمناء جامعة كلباء

المصدر: الشارقة - البيان

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أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة كلباء، القرار الإداري رقم 18 لسنة 2023 بشأن تشكيل مجلس أمناء جامعة كلباء.

وبحسب القرار يشكل مجلس أمناء جامعة كلباء في دورته الأولى، برئاسة صاحب السمو حاكم الشارقة، وعضوية كل من: الأستاذ الدكتور سيف سالم حسن القايدي، مدير جامعة كلباء، الأستاذ الدكتورجاستن بيتر اوكونور، أستاذ مشارك في العلوم الرياضية والقياس والتقييم بجامعة موناش الأسترالية، الدكتور سليمان بن سرحان الزعابي، عضو المجلس التنفيذي- رئيس دائرة البلديات في إمارة الشارقة، الدكتور عبدالعزيز سعيد بن بطي المهيري، عضو المجلس التنفيذي رئيس هيئة الشارقة الصحية، الدكتور عبدالله صالح السويجي، المدير التنفيذي لكليات التقنية العليا في الفجيرة، الدكتورة مريم سالم حسن بيشك المراشدة، العميد السابق لشؤون الطلبة في جامعة الإمارات، عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، فيصل جاسم محمد حمد المدفع، رئيس تمويل الأعمال- مصرف الشارقة الإسلامي، عبدالله إبراهيم الزعابي، المستشار الإداري ومدير إدارة الأفرع بدائرة الموارد البشرية، عائشة رضا البيرق، عضو المجلس الوطني الاتحادي، المهندسة بشاير حسن محمد جمعة المنصوري، مدير دائرة الأشغال العامة- فرع كلباء، وعلي أحمد الحوسني، مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص.

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