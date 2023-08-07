رحلة علمية لطلاب جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية إلى إيطاليا

المصدر: (روما - وام)

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نظمت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية رحلة علمية لوفد من طلابها المتميزين إلى إيطاليا والفاتيكان، قاموا خلالها بزيارة دور العبادة المهمة وتعرفوا على تأثير التاريخ والثقافة الرومانية وتاريخ التعددية الدينية في إيطاليا. وحضر الوفد عدداً من الورش التعريفية حول التأثير الروماني في تاريخ الشرق الأوسط، وتأثير المسلمين في عصر النهضة الإيطالية.

كما شارك الوفد برئاسة اليازية الظاهري مدير إدارة الحياة الطلابية في الجامعة، في ورش مماثلة حول تاريخ روما.

وقال الدكتور خليفة مبارك الظاهري مدير الجامعة: إن هذه الرحلة تأتي في إطار البرامج الثقافية والمعرفية التي تنظمها الجامعة حرصاً منها على انفتاح طلابها على ثقافات العالم الأخرى.

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