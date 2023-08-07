255 طالباً وطالبة يشاركون في مخيم «رواد الاستدامة» الصيفي

المصدر: دبي - نورا الأمير

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يشارك 255 طالباً وطالبة في مخيم «رواد الاستدامة» الذي تنظمه مؤسسة وطني الإمارات، وذلك انسجاماً مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، 2023 «عام الاستدامة» ويختتم فعالياته في كل من دبي والعين 11 أغسطس الجاري.

وتأتي هذه المبادرة التعليمية الهادفة في إطار دعم وتشجيع المنتسبين على الانخراط في أنشطة بناءة تهدف في المجمل إلى تعليم وتوعية الناشئة بأهمية الاستدامة والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، حيث يعد المخيم تجربة تعليمية شيقة وممتعة، يتعلمون من خلالها كيفية اتخاذ القرارات وتنمية مهاراتهم في مجال الاستدامة والحفاظ على البيئة.

ويتضمن مخيم «رواد الاستدامة» مجموعة متنوعة من الأنشطة التعليمية والترفيهية، بما في ذلك ورش العمل والألعاب والمشاريع اليدوية والتجارب العلمية.

وأوضح ضرار بالهول الفلاسي، المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات: «إن المخيم يتماشى مع أهداف واستراتيجيات الدولة الرامية لتعزيز الاستدامة، وأكد أهمية الحدث في تزويد المنتسبين بقيم الاستدامة والحفاظ على البيئة، مشدداً على التزام المؤسسة التام والراسخ بتوفير تجربة تعليمية وترفيهية تلهم الأطفال وتساعدهم على اتخاذ قرارات مستدامة وبناء مستقبل مستدام.

وقال الفلاسي: «نعيش في عصر يتطلب منا جميعاً التحلي بالمسؤولية، حيث يواجه العالم تحديات غير مسبوقة مثل التغيرات المناخية وشح الموارد الطبيعية وفقدان التنوع البيولوجي. ولذلك، تمثل الاستدامة جوهر رؤيتنا لهذا المخيم وسيكون لها دور رئيسي خلال فعالياتنا وأنشطتنا».

إحصائية

ومن جانبه أشار عمر كيدي، تنفيذي أول محتوى في مؤسسة وطني الإمارات والمشرف على المخيم، إلى أن عدد المنتسبين إلى «مخيم رواد الاستدامة» وصل إلى 255 مشاركاً، منهم 200 منتسب في إمارة دبي و55 منتسباً في مدينة العين تراوحت أعمارهم بين 7-14 عاماً. وشارك في المخيّم أيضاً 20 متطوعاً من مبادرة يوم لدبي. وأوضح كيدي أن المخيم، الذي انطلق يوم 24 الشهر الماضي، سيختتم فعالياته يوم 11 أغسطس الجاري.

وأضاف: «يمنح مخيمنا المشاركين الفرصة للتفاعل مع الطبيعة والبيئة المحيطة بهم من خلال تنظيم رحلات أبرزها زيارة مشتل بلدية دبي في ورسان. ويتعرف المشاركون خلال الزيارة على التنوع البيولوجي والنظم البيئية وأهمية الحفاظ على التوازن البيئي وأهمية التدوير، إضافة إلى المشاركة في ورش عمل عن الزراعة والطاقة الشمسية. وشهد المخيم أيضاً تنظيم زيارة إلى «مؤسسة بنك الإمارات للطعام»، حيث اطلع المشاركون عن كثب على سبل إعادة تدوير الطعام وتوزيعه على المحتاجين».

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