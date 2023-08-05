مخيم «صيف الابتكار» يعزز وعي 100 ناشئ بالذكاء الاصطناعي

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

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شهد مخيم صيف الابتكار في نسخته الأولى إقبالاً كبيراً ومشاركات 100 من الأطفال والناشئة المشاركين من الفئات العمرية بين 9 - 14 عاماً، الذي استمرت فعالياته على مدار ثلاثة أيام في مختبر الابتكار، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية لتعزيز الابتكار بين الطلبة الصغار والأجيال الشابة وترسيخ مكانة المؤسسة كمنصة محفزة للابتكار وبيئة حاضنة للمبدعين.

وأكد المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية المهندس علي قاسم أن المخيم ركز على استثمار العطلة الصيفية وتزويد المشاركين بفرصة لاكتساب مهارات متقدمة في التطبيقات الذكية وبرامج الذكاء الاصطناعي والتعلم الرقمي والابتكار، إلى جانب إكسابهم قيم الاستدامة وأهمية الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، وذلك تماشياً مع أهداف «عام الاستدامة»، لافتاً أن إلى إطلاقهم المخيم يأتي انسجاماً مع رؤية المؤسسة ومسؤوليتها المجتمعية في إطلاق برامج وفعاليات مستمرة تعكس اهتمامهم بكل فئات المجتمع.

وقال إن برنامج المخيم لاقى استحسان المشاركين لأنه زاخر بالأنشطة العلمية والمسابقات التي عززت شغف المشاركين بمهارات المستقبل ومزجت بين التعلم والترفيه، حيث تضمنت ثلاثة مسارات رئيسية وهي مسار التعلم الرقمي والذكاء الاصطناعي والإبداع والابتكار ومسار الاستدامة.

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