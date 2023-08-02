سلطان القاسمي يعتمد 2005 منح دراسية في 4 جامعات

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

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اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس، 2005 منح دراسية في 4 جامعات منها 1600 منحة لطلبة البكالوريوس الملتحقين بأروقة الدراسة لدى جامعتي الشارقة، والأمريكية بالشارقة للعام الدراسي 2023 – 2024، وذلك في مختلف التخصصات والبرامج العلمية المطروحة في الجامعتين.

عطاء

ويأتي ذلك تجديداً لمسيرة عطاء سموه الكريم، واعتزازه بأبنائه الطلبة، وحرص سموه المتواصل على تمكينهم من تلقي أحدث أدوات المعرفة، والنهوض بنوعية التعليم والارتقاء بمخرجاته لأفضل المستويات.

كما اعتمد صاحب السمو حاكم الشارقة قبول 305 من الطلبة بجامعة خورفكان، من بينهم 70 طالباً وطالبة من كلباء، سيتم نقلهم مع منحهم إلى جامعة كلباء، حسب متطلبات الدراسة، واعتمد سموه 100 منحة دراسية للطلاب والطالبات في جامعة كلباء، كما أن الباب ما زال مفتوحاً لتلقي طلبات القبول بها.

تعزيز

من جهة أخرى أكدت آمنة العويس، مدير برنامج المنح الدراسية بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن المنح للعام الدراسي 2023 – 2024، في مختلف التخصصات، وهي تعد العدد الأكبر بالنسبة للأعداد التي تم اعتمادها من قبل خلال الأعوام الماضية، ويأتي ذلك تعزيزاً لمسيرة العلم والعطاء، واعتزاز صاحب السمو حاكم الشارقة الدائم بأبنائه الطلبة، وتيسير كل العقبات التي تجابههم حتى يكملوا مسيرتهم العلمية الجامعية.

خدمة وطنية

وقالت إنه حالياً يتم استقبال طلبات المنح الدراسية لجامعتي الشارقة والجامعة الأمريكية عبر الموقع الرسمي للهيئة، من خلال برنامج المنح الدراسية، حتى السابع عشر من الشهر الجاري، كما أنه على أولياء الأمور أو الطلبة أنفسهم التواصل عبر البرنامج أو صفحة انستغرام في حال وجود أي استفسارات، وكذلك للتعرف على اشتراطات المنح الدراسية، مبينة أنه بالنسبة للطلبة الذين يؤدون الخدمة الوطنية، فتشملهم تلك المنح، وعليهم استكمال إجراءاتهم بعد الانتهاء من الخدمة الوطنية.

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