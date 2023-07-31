جامعة الخليج في عجمان تنال شهادة التميز العلمي

المصدر: (عجمان - عصام الدين عوض)

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أكد الدكتور حسام حمدي مدير جامعة الخليج الطبية أن الجامعة حصلت على شهادة التميز العلمية المتعلقة بالصحة، وتم اختيارها من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع ضمن الجامعات الـ10 الأولى التي تم تكريمها في مجال البحث العلمي في المجال الطبي بالدولة، وذلك ضمن حفل أقيم في فندق إنتركونتننتال دبي، إذ كرم الدكتور أمين الأميري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي بوزارة الصحة ووقاية المجتمع الجامعات المتميزة ببحوثها العلمية.

وقال إن هذا التكريم جاء نتيجة للنشاط البحثي المتميز، والبحوث ذات القيمة العالية، التي تم نشرها في الفترة ما بين سنتي 2017 و2022، وشارك في الاختيار إحدى هيئات النشر العالمية، التي عملت على تحليل البيانات الخاصة بالبحوث العلمية التي تقدمها الجامعات، والتي عبرها تم اختيار جامعة الخليج الطبية أفضل 10 جامعات بحثية في الدولة، لافتاً إلى أن معظم البحوث التي تجريها الجامعة تتوجه نحو البحوث المناعية، وبحوث السرطان.

وأوضح أن هناك اهتماماً بالغاً من الجامعة بما يتعلق بالبحوث العلمية، التي تعد متميزة، كما أن الجامعة تقود البحوث في مجال الطب الدقيق واكتشاف الأدوية وخصوصاً في مجال التشخيص وعلاج السرطان ، كما نشر أعضاء هيئة التدريس، الذين يبلغ عددهم 130، في ثلاث السنوات الماضية 650 بحثاً علمياً في مجلات محكمة.

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