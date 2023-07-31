550 شاغراً بحضانات الشارقة الحكومية  

المصدر: (الشارقة – عصام الدين عوض)

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قالت مريم جابر الشامسي، مدير إدارة الطفولة المبكرة في أكاديمية الشارقة للتعليم: إن تسجيل الأطفال في الحضانات الحكومية في الإمارة، التي يبلغ عددها 28 حضانة، بلغ نهايته، مثمنة دور أولياء أمور الأطفال على تجاوبهم مع الإدارة خلال فترة التسجيل.

وذكرت لـ«البيان» أن عدد الشواغر في حضانات الشارقة الحكومية بلغ 550 شاغراً، في حين وصل عدد طلبات أولياء أمور الأطفال الراغبين في التسجيل إلى نحو 2000 طلب، مبينة أن نظام التسجيل مبني على الذكاء الاصطناعي، الذي بدوره سيفرز خلال الأيام المقبلة الشواغر، ومن ثم توزيع طلبات التسجيل عليها بموجب نظام قائم على منح كل طلب نقاطاً حسب الأولويات المرصودة في النظام. وقالت: «سيتم إبلاغ أولياء الأمور في حالة القبول النهائي من خلال إرسال الرسائل على البريد الإلكتروني وإرسال رابط استحقاق الرسوم، كما أن نسبة المواطنات المؤهلات في الحضانات في الكادر الإداري والتعليمي والإشرافي تبلغ %100».

وأشارت إلى أن حضانات الشارقة الحكومية تهدف إلى توفير كل سبل الرعاية والوقاية والحماية للطفل، من خلال الكوادر المؤهلة، بما فيها التمريضية.

وبينت مدير إدارة الطفولة المبكرة أنه في حالة افتتاح حضانات جديدة سيتم الإعلان لاحقاً عن موعد فتح باب التسجيل ليتسنى لأولياء أمور الأطفال المبادرة في التسجيل فيها، وستستقبل الحضانات الأطفال الجدد مع بداية شهر سبتمبر المقبل بعد التواصل مع أولياء الأمور للتعريف بأهم السياسات المتبعة في الحضانة، والبرنامج اليومي للطفل، كما سيتم استقبال الأطفال ببرنامج سبتمبر المرح، الذي يهدف إلى تسهيل دمج الطفل في الحضانة من خلال إقامة برنامج ترفيهي كامل؛ حتى ينسجم الطفل مع بيئته الجديدة ومع الطاقم الإداري والتعليمي والإشرافي والتمريضي.

وأوضحت أن حضانات الشارقة الحكومية تحتوي على قسمين جوهريين، هما قسم الرعاية، الذي يستقبل الأطفال من سن 3 أشهر وحتى السنتين، والقسم التعليمي، الذي يقدم منهاجاً تعليمياً ثنائي اللغة، معتمداً من جامعة الإمارات، والذي يستهدف الأطفال من سن سنتين وحتى سن القبول في مرحلة رياض الأطفال.

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