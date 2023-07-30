«البعثات الصيفية» بوابة التطوير الشخصي والأكاديمي

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

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أعرب طلبة عن سعادتهم بالانضمام إلى برنامج «البعثات الصيفية» لإثراء الطلبة والذي تنظمه دائرة التعليم والمعرفة، للمتميزين من الصفوف 12-10 للمدارس الحكومية والخاصة والشـراكات التعليمية للمشاركة في البرامج الصيفية والاستفادة من تجربة تعليمية استثنائية في أفضل الجامعات والمعاهد الدولية، مثل جامعات هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية، وجامعة تورنتو بكندا، ومعهد روبيكا في بيون بالهند، والمعهد الهندي للتكنولوجيا في دلهي، وجامعة غينت العالمية في كوريا الجنوبية، وجامعة بهتشه شهير في تركيا.

تجربة ناجحة

من جانبها قالت شما النعيمي صف 12 مدرسة النخبة إنها خاضت تجربة ناجحة خلال ابتعاثها في المعهد الهندي للتكنولوجيا في دلهي IIT Delhi، حيث تعرفت مباشرة على تخصصات هندسة الطيران، والميكانيكا، والذكاء الاصطناعي، مما سيقودها إلى اختيار التخصص المناسب.

مسارات تعليمية

ولفتت شما المنصوري صف 12 بمدرسة الاتحاد بأبوظبي إحدى الطالبات المبتعثات بمعهد IIT Delhi إلى أنها قد تعرفت مباشرة على تخصصات تكنولوجية مثل صناعة الروبوتات، بجانب مسارات تعليمية ستفيدها في دراستها الجامعية من خلال ورش عمل خاصة بالابتكار وتطوير المهارات، وأيضاً برامج تتعلق بالبيئة والاستدامة.

في السياق لفت محمد راشد السويدي طالب في مدرسة «أدنوك» الصف12، إلى أن تجربة ابتعاثه إلى IIT Delhi كانت ناجحة وممتعة حيث اكتسب خبرات ومهارات من طلاب جامعيين وأساتذة أكاديميين، والاستفادة من حضور المحاضرات وورش العمل. وأكد الطالب عبدالله فيصل المحمود انه حصل على العديد من الأسئلة التي كانت تدور في خاطره حول الدراسة في الخارج، وأيضاً أسئلة فنية خاصة بهندسة الطيران، مما كان له بالغ الأثر في تحديد أولوياته في اختيار التخصص مستقبلاً.

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