«الشارقة لعلوم الفضاء» تشارك في مؤتمر أوروبي

المصدر: (الشارقة - البيان)

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شارك وفد من أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، التابعة لجامعة الشارقة، في المؤتمر السنوي للمجموعة الفلكية الأوروبية «EAS» لعام 2023 في كراكوف-بولندا، هدفت المشاركة إلى تعزيز وتطوير الخبرات العلمية والعملية للباحثين في المختبرات، التي تضمها الأكاديمية، حيث حضر الوفد العديد من الندوات والجلسات والمحاضرات العلمية، والتي ناقشت عدداً من الأبحاث في مجال الذكاء الاصطناعي، وطريقة تطبيقه في علم الفضاء والفلك، وجلسات متخصصه في فيزياء عالية الطاقة، والورش التعليمية المتخصصة في بعض البرامج المستخدمة لتحليل النجوم وغيرها.

وخلال المؤتمر شارك الدكتور أنطونيوس مانوساكيس أستاذ مساعد بجامعة الشارقة، بإدارة جلسة علمية بعنوان «من السبات إلى أجرام متكدسة فائقة السطوع في نطاق الأشعة السينية»، كما شارك الوفد بتقديم عدد من الأوراق البحثية، حيث قدمت عائشة العويس مساعد باحث ورقتها البحثية بعنوان: «اكتشاف الانفجارات الشمسية، من خلال التعلم العميق في علم الفلك الراديوي»، أما فاطمة الخاطري مرشد علمي فقد قدمت ورقتها البحثية حول موضوع التصنيف الطيفي لمصادر الأشعة السينية النجمية في سحابة ماجلان الصغيرة (SMC)، ومن جانبه قدم عمار عبد الله مساعد باحث ورقته البحثية بعنوان: «مرصد الشارقة البصري: مبادرات التوعية العامة».

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