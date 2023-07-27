مدارس خاصة في أبوظبي تجدول رسوم «المتعثرين»

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

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قررت مدارس خاصة في أبوظبي تقديم تسهيلات وجدولة الأقساط المتبقية على الطلبة، لمن يرغبون في التسجيل للعام الأكاديمي المقبل 2023/ 2024، على أن يستحق تقسيم المبلغ المتبقي على قسطين، يسدد الأول في سبتمبر، يليه الثاني في ديسمبر المقبلين، موضحة أن هذه التسهيلات لا تشمل الطلبة الراغبين في الانتقال إلى مدارس أخرى، إذ يتحتم على ولي الأمر دفع كامل المبلغ قبل نقل أبنائه.

وتضمن دائرة التعليم والمعرفة حقوق المدرسة في تحصيل رسومها الدراسية في تمكين المدرسة من منع تحويل الطالب على «نظام المعلومات الإلكتروني»، بحيث لا يتم انتقاله إلى مدرسة أخرى إلا بعد دفع كامل المستحقات المالية.

الزيادة

في السياق اعتمدت الدائرة سياسة زيادة الرسوم الدراسية، خلال العام الجاري، بحسب التقييم الخاص بالمدرسة، من خلال برنامج ارتقاء، على أن تكون زيادة الرسوم اختيارية، بحيث يحق للمدارس، التي تحصل على تقييم «مقبول، ضعيف، وضعيف جداً» زيادة الرسوم بنسبة 2.25%، أما المدارس الحاصلة على تقييم جيد فتكون نسبة الزيادة 2.81%، وتقييم جيد جداً 3.38%، ومتميز 3.94%.

ولم تمنع هذه السياسة مدارس من زيادة رسومها بنسبة 20%، لمن حصلوا على موافقة مسبقة قبل صدور القرار بناء على القيام بتنفيذ مرافق أو إضافة تعديلات في الأنشطة الخاصة بها. وأكدت إدارات مدارس ضرورة سداد الالتزامات المالية لذوي الطلبة اتجاه المدارس، لضمان عدم تعثرها ودفع رواتب موظفيها، والقيام بأعمال الصيانة وتطبيق المعايير التشغيلية المعتمدة من جانب دائرة التعليم والمعرفة قبل انطلاق الموسم الدراسي الجديد نهاية أغسطس المقبل، بالإضافة إلى توفير الكتب الدراسية والزي المدرسي، وغيره من التعهدات المطلوبة من الإدارات تجاه الطلبة.

دليل

ولضمان تطبيق سياسة عادلة بين المدرسة وولي الأمر وضعت الدائرة «دليل سياسة المدارس»، وطالبت من خلاله تحقيق سياسة مرنة تجاه الرسوم الدراسية، بحيث يضمن الطرفان حقوقهما.

وتقدم المدرسة تعهداتها بجودة التعليم، فيما يلتزم ولي الأمر بسداد المستحقات المالية، ووفق دليل السياسات فإنه لا يجوز فصل الطالب من المدرسة، بسبب التأخر في دفع الرسوم، ولا يجوز منعه من أداء الامتحانات خلال العام أو نهايته، وعلى الوجه الآخر يحق للمدرسة الامتناع عن إعادة تسجيل الطالب خلال العام المقبل، بالإضافة إلى حجب نقله إلى نظام المعلومات في مدرسة أخرى لحين سداد كامل الرسوم، بالإضافة إلى حجب النتيجة وعدم تسليم التقارير الخاصة به، وأيضاً شهادات الاختبارات سواء نصف السنوية أو نهاية العام، كما يحق لها وقفه عن الدراسة لمدة 3 أيام، بعد إنذاره 3 مرات في غضون ثلاثة أسابيع.

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