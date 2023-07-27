جامعة الخليج الطبية تتيح للطلبة الالتحاق بمؤسسات تعليمية رائدة دولياً

المصدر: عجمان - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

بدأت جامعة الخليج الطبية برنامج مؤسسة جامعة لندن الدولية، لمساعدة طلبة المهن الصحية الطامحين، للحصول على مكان في المؤسسات التعليمية الرائدة المعترف بها دولياً، من خلال برامج وإرشادات من الدرجة الأولى.

والبرنامج المذكور شامل بدوام كامل، مدته تسعة أشهر مصمم لإعداد الطلبة، للحصول على درجات جامعية في العلوم، ويتم الآن التسجيل لدفعة أكتوبر 2023.

ويمكن البرنامج الطلبة، الذين يتطلعون إلى الالتحاق ببرامج الطب، طب الأسنان، الطب البيطري، العلاج الطبيعي، التمريض، القبالة، الصيدلة والتغذية في جامعات الدولة، والمملكة المتحدة، ودول أخرى مع تدريب شامل للمناهج كونها خطوة أولى.

وسيتلقى الطلبة أيضاً تدريباً مكثفاً لامتحانات BMAT وBCAT، وهي شروط مسبقة للالتحاق في برامج طب الأسنان والبرامج الطبية في كل من المملكة المتحدة والخارج، وسيتمكنون من الحصول على تعليم شامل، وتعظيم فرصهم في الحصول على قبول في البرامج المطلوبة في الجامعات ذات التصنيف العالي في جميع أنحاء العالم.

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