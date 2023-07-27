الجامعة القاسمية ترفع كفاءة الطلبة للاستجابة في الإسعافات الأولية

المصدر: (الشارقة – البيان)

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نظمت الجامعة القاسمية في الشارقة ورشة تدريبية، حول «الجاهزية المجتمعية والإسعافات الأولية».

وأقيمت الورشة ضمن فعاليات المعسكر الصيفي «صيفنا سعادة»، لتأهيل الطلبة ورفع كفاءتهم للاستجابة السريعة، والجاهزية في الإسعافات الأولية.

وكثفت الفعالية محاورها وشروحها النظرية والعملية لإكساب الطلبة المعلومات والمهارات والأساليب الحديثة في السلامة العامة، والقواعد الأساسية للإسعافات الأولية.

وتناولت الورشة التي لاقت تفاعلاً وحضوراً من قبل الطلبة، عدداً من المحاور الهامة، تمثلت في الاستعداد المجتمعي وقت الأزمات والإسعافات الأولية، وأهمية التعامل مع الحوادث المختلفة، ومراعاة قواعد السلامة العامة عند إسعاف المصابين.

كما تطرقت الورشة إلى إجراء التدابير اللازمة لكل حالة إصابة قبل وصول المسعفين المختصين.

وأشارت أحلام بن جرش مساعد المدير لشؤون الطالبات بالجامعة إلى أهمية الورشة، وما حققته من غايات تنشدها عمادة الطلبة في سلامة المجتمع الجامعي، وأوضحت أن الورشة تناولت كيفية إجراء الإسعافات الأولية في الوقت المناسب للحوادث المختلفة، ومنها تضميد الجروح والحروق والكسور والكدمات والنزيف، ولدغات الحشرات وحالات التسمم، والأمراض التنفسية المختلفة، وتصحيح الأخطاء الناتجة عن بعض العادات السيئة في التعامل مع الحوادث المختلفة في المنزل، قبل نقل المصابين إلى المراكز الصحية أو أقرب مستشفى.

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