تفاهم بين جامعة الشارقة وشركة أبحاث عالمية للأدوية

المصدر: الشارقة - البيان

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وقعت جامعة الشارقة مذكرة تفاهم مع شركة الأبحاث العالمية للأدوية الحيوية (أبفي) لتعزيز وتدعيم التعاون المستدام. وقع المذكرة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير الجامعة، وعن الشركة حسان صباح المدير العام للشركة في كل من الخليج ولبنان والأردن والعراق وباكستان.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز المهارات المعرفية للطلبة في مختلف جوانب صناعة الأدوية، بما في ذلك إدارة المواهب، وتعزيز البحث والتطوير وتبادل المعرفة في مجال الأدوية البيولوجية، وإنشاء مجموعة من المواهب المستقبلية لشركات الأدوية من خلال المبادرات المشتركة، إلى جانب توفير فرصة للطلبة للتعاون مع القطاعين العام والخاص في الإمارات لتعزيز معارفهم ومهاراتهم في صناعة الأدوية.

نصت المذكرة على تعاون الطرفين في مجالات عدة منها برنامج التدريب الداخلي الذي سيوفر للطلبة الخبرة العملية في صناعة المستحضرات الصيدلانية الحيوية، برنامج إرشادي لدعم الطلبة وتطويرهم مهنياً، وبرنامج التوطين لإتاحة الفرص لمواطني الدولة للانضمام إلى صناعة الأدوية البيولوجية، وجوانب أخرى.

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