جامعة دبي تنفذ برنامج التدريب الميداني

المصدر: دبي - وام

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بدأ مركز التدريب والتطوير الوظيفي في جامعة دبي تنفيذ برنامج التدريب الميداني بمشاركة 61 من طلبة الجامعة المتميزين خلال صيف العام الجاري في العديد من المؤسسات والشركات المرموقة في القطاعين الخاص والحكومي في مجالات تخصص الطلبة، مما يوفر لهم خبرة فريدة ومنصة لتطوير مهارات جديدة.

ويأتي برنامج التدريب في إطار التزام الجامعة بتزويد طلابها بالمعرفة والمهارات اللازمة للنجاح في سوق العمل التنافسي، ويعد البرنامج مكوناً مهماً لهذه المهمة، حيث يوفر للطلبة فرصة فريدة لسد الفجوة بين المجالات الأكاديمية والتطبيقية، وتسهيل نموهم المهني وإعدادهم للمتطلبات المهنية المستقبلية.

وأكد رئيس الجامعة، الدكتور عيسى البستكي، أن التدريب العملي خلال فصل الصيف يلعب دوراً محورياً في تشكيل معارف ومهارات الطلبة ويفتح الأبواب أمامهم لفرص العمل المستقبلية. ويسهم في سد الفجوة بين التعلم والجوانب الأكاديمية والخبرة العملية في الصناعة ومجالات العمل المختلفة، ويمكن طلبتنا من تعزيز الروابط الحيوية في المجالات التي يختارونها.

وأشار إلى أن جامعة دبي تعمل دائماً على رعاية وإعداد الطلبة والخريجين ليكونوا جاهزين لسوق العمل وتعزيز الروابط القوية بين الأوساط الأكاديمية والعالم المهني، ويحقق برنامج التدريب لعب دور محوري في تحقيق هذا الهدف، وتمكين الطلبة من التطور في المجالات التي يختارونها وإحداث تأثير إيجابي على مسارات حياتهم المهنية في المستقبل.

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