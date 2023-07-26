جامعة خليفة تنظم مسابقة تطبيقات الهواتف الذكية أغسطس المقبل

المصدر: (أبوظبي - وام)

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنظم جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا مسابقة تطبيقات الهواتف الذكية 2023 لطلبة المدارس للصفوف 9 و10 و11 بالفترة من 14 إلى 24 أغسطس المقبل.

وتهدف المسابقة التي تحمل عنوان «علوم الفضاء واستكشافه»، إلى تعزيز دور الطلبة في استكشاف التكنولوجيات الأساسية للتطبيقات.. وتتمحور فكرة المسابقة حول قيام المشاركين بتقديم شرح للطريقة التي تربط التطبيق مع موضوع المسابقة والدور المتوقع لعلوم الفضاء في مجالات التعليم والتجارة والصناعة والثقافة.

وقال الدكتور يوسف الحمادي، نائب الرئيس الأول للشؤون الأكاديمية وخدمات الطلبة بالوكالة في الجامعة خليفة: يسهم هذا التحدي في تدريب العقول الشابة وإرشادهم ورفدهم بالمهارات اللازمة ليتمكنوا من تطوير تطبيقات الهواتف الخاصة بهم، كما يسعى إلى تقييم مدى فهمهم للتقدم الذي أحرزته الإمارات أخيراً في الفضاء.

ويتم استعراض المشاريع أمام لجنة التحكيم في 24 أغسطس لتقييمها وفقاً لأصالة الفكرة وقيمتها بنسبة 30 %، والتنفيذ والأداء الوظيفي بنسبة 40 %، وجودة التطبيق بنسبة 20 %، والتركيز الثقافي بنسبة 10 %.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز