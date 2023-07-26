28.8 % من طلبة كلية الطب بجامعة ؤمواطنون

المصدر: الشارقة- عصام الدين عوض

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أكد الدكتور قتيبة حميد، نائب مدير جامعة الشارقة لشؤون الكليات الطبية والعلوم الصحية، وعميد كلية الطب بجامعة الشارقة أنه يدرس حالياً 1518 طالباً وطالبة في كلية الطب بجامعة الشارقة، من بينهم 438 من الطلبة مواطنون، ما يمثل 28.8 % من إجمالي عدد الطلبة، كما أنه ومنذ تأسيس كلية الطب بالجامعة العام 2004 حتى الآن، تخرج فيها ما يقرب من 1586 طبيباً، من بينهم 461 طبيباً إماراتياً، ما يشكل نسبة نحو 29 % من إجمالي عدد الخريجين، لافتاً إلى أنه يتم تدريس مجموعة واسعة من المواد والمساقات، التي تغطي أحدث المستجدات العالمية في مجال الأوبئة والأمراض، ما يضمن مواكبة الطلبة للتطورات الطبية الحديثة.

وأوضح الدكتور قتيبة أن كلية الطب في جامعة الشارقة، وهي إحدى كليات المجمع الطبي، التي تتفرد به جامعة الشارقة على مستوى دول الخليج والوطن العربي، تلعب دوراً حيوياً في رفد القطاع الطبي بكوادر بشرية مؤهلة على أعلى مستوى، طبقاً للمعايير العالمية في المجال الطبي والصحي، فهي تعمل على تأهيل الطلبة أكاديمياً ونظرياً، بجانب توفير التدريب السريري اللازم لهم، ليصبحوا أطباء متميزين، ومؤهلين لتقديم الرعاية الصحية على أعلى مستوى، حيث يتم تدريس مجموعة واسعة من المواد والمساقات، التي تغطي أحدث المستجدات العالمية في مجال الأوبئة والأمراض، ما يضمن مواكبة الطلبة للتطورات الطبية الحديثة.

وأضاف: إن كلية الطب في جامعة الشارقة تقدم تسهيلات، ودعماً للطلبة المواطنين والوافدين، لتشجيعهم على الالتحاق بالكلية، وتشمل هذه التسهيلات المنح الدراسية، والتوجيه، والإرشاد الأكاديمي، والدعم الشخصي والنفسي للطلبة، حيث يتم توفير بيئة تعليمية محفزة ومرافق متطورة من معامل ومختبرات محاكاة، لضمان تجربة تعليمية مثمرة، مبيناً أن استراتيجية الكلية تعتمد في التدريب العملي على التعاون مع هيئات القطاع الصحي في الدولة والمستشفيات الخاصة، حيث يتم توفير فرص تدريبية في بيئة سريرية حقيقية تمكن الطلبة من تطبيق المعرفة النظرية في الواقع العملي، كما يتم متابعة تقدم الطلبة، وتقييم أدائهم من قبل هيئة التدريس المتخصصة، بالتعاون مع كادر المستشفيات، التي يتم تدريبهم فيها.

وبين نائب مدير جامعة الشارقة لشؤون الكليات الطبية والعلوم الصحية أن جميع البرامج الأكاديمية المطروحة من قبل كلية الطب في جامعة الشارقة معتمدة من قبل هيئة الاعتماد الأكاديمي في وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى ذلك فإن برنامج البكالوريوس في الطب والجراحة يتمتع بالاعتراف الدولي من قبل الاتحاد العالمي للتعليم الطبي (WFME)، كما تشتمل المساقات، التي يتم تدريسها في كلية الطب على مجموعة واسعة من المواضيع المتعلقة بالطب والجراحة، حيث يتعلم الطلبة في المراحل الأولى من دراستهم، من خلال التعلم القائم على حل المشاكل.

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