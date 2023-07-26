وفد من جامعة الشارقة يطلع على المؤسسات الأكاديمية الطبية في ألمانيا

المصدر: الشارقة – البيان

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زار وفد من جامعة الشارقة جامعات ومؤسسات أكاديمية طبية في ألمانيا، ترأسه الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، يرافقه الدكتور قتيبة حميد، نائب مدير الجامعة لشؤون الكليات الطبية والعلوم الصحية وعميد كلية الطب، لتعزيز التعاون المشترك في التدريب العملي لطلبة كلية الطب في الجامعة، والاطلاع على سير عملية تدريبهم الميداني في المستشفيات والمراكز الصحية.

بدأت الجولة بزيارة مستشفى راينبك الجامعي التابع لجامعة هامبورغ في ألمانيا، حيث التقى الوفد الطلبة المتدربين في قسم الجراحة، واطلع على احتياجاتهم خلال فترة التدريب، بينما أشاد الأطباء بالمستوى العلمي والعملي لطلبة جامعة الشارقة. وتفقد وفد الجامعة مجموعة أخرى من الطلبة المتدربين في مستشفى فينيس، والمتخصصين ضمن مجالات العظام والكسور، وجراحة الأنف والأذن والحنجرة، بإشراف أساتذة عالميين ذوي كفاءة عالية، الذين أكدوا تميز طلبة جامعة الشارقة بتنوع خبراتهم ومعارفهم النظرية والعملية خلال التدريب المباشر.

وعلى هامش الزيارة، حضر الوفد حفل تخرج طلبة الدكتوراه ضمن البرنامج المشترك بين جامعة الشارقة وجامعة لوبيك الألمانية، حيث تم خلاله تكريم الطالبات الخريجات المنتسبات للبرنامج بمنحهن شهادة مزدوجة من الجامعتين، كما التقى الوفد الطالبات المنتسبات حالياً ضمن البرنامج.

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