جامعة هاريسبرج للعلوم والتكنولوجيا تفتتح مقرها في دبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت جامعة هاريسبرج للعلوم والتكنولوجيا الأمريكية عن افتتاح مقر دولي لها في دبي، وهو المقر الدولي الثاني لها بعد الأول في بنما العام الماضي.

وسيتم افتتاح الجامعة داخل مبنى مجمع دبي للمعرفة، وستكون بجانب مدرستين دوليتين بريطانيتين، ويشتمل المبنى على فصول دراسية ومساحات مكتبية.

وعبّر إريك دار، رئيس الجامعة، عن أمله في أن تجذب الجامعة الطلاب من داخل الإمارات وخارجها، مؤكّداً أن حكومة الإمارات وفّرت كل سبل الدعم، مضيفاً: «حكومة دبي تريد جذب الطلاب والأساتذة على حدٍ سواء».

بنية تحتية

وأضاف رئيس الجامعة: «تأمل الجامعة في التعلُّم من تجربتها في بنما، كما تأمل في أن تساهم البنية التحتية للتعليم العالي في دبي في تسريع وتيرة نمو الجامعة، فدبي تمتلك بالفعل بنية تحتية للتعليم العالي».

وستقدّم الجامعة في البداية أربعة برامج، تبدأ ببرامج الدراسات العليا، وسيبدأ الفصل الدراسي الأول للمدرسة في دبي سبتمبر المقبل.

دراسات عليا

وستشمل برامج الدراسات العليا الأربعة: تحليل البيانات، وعلوم الكمبيوتر، وهندسة نظم المعلومات وإدارتها، وإدارة مشاريع تكنولوجيا المعلومات، وتمتلك الجامعة أكثر من 7 آلاف طالب في فروعها في: هاريسبرج، وفيلادلفيا، وبنما، ودبي.

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