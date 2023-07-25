34 طالباً في برنامج تدريب بجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي

المصدر: (أبوظبي - وام)

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استقبلت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي 34 طالباً جامعياً واعداً في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات من حول العالم لتقديم تدريب بحثي على مدى شهر في إطار الدورة الأولى من برنامج التدريب البحثي للطلاب الجامعيين الذي أطلقته الجامعة.

واستقطب البرنامج الطلبة من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وإيطاليا والهند وسنغافورة والإمارات و السعودية ومصر والمغرب، بعد أن اختارتهم الجامعة من بين مجموعة كبيرة من الطلاب الذين تقدموا بطلبات للالتحاق بالبرنامج.

وعمل المشاركون على ترسيخ معرفتهم ومهاراتهم الأساسية في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال المشاركة في العديد من المشاريع البحثية التي يجريها الباحثون في الجامعة في مجالات الاستدامة والتعليم والرعاية الصحية.

وقال البروفيسور تيموثي بالدوين عميد الجامعة «يُعتبر تطوير المواهب أمراً ملحّاً وضرورياً في مجال الذكاء الاصطناعي، إذ إن إعداد الجيل القادم من المبتكرين والقادة في هذا المجال يشكّل جزءاً أساسياً من اختصاصنا في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي».

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