جامعة هاريسبرج للعلوم والتكنولوجيا الأمريكية تفتتح حرماً جامعياً في دبي

المصدر: دبي - البيان

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تفتتح جامعة هاريسبرج للعلوم والتكنولوجيا الأمريكية مقراً جامعيّاً دوليًّا في دبي، وهو المقر الدولي الثاني لها بعدما افتتحت مقرّها الدولي الأوّل في بنما العام الماضي.

وسيتم افتتاح الجامعة في دبي، ضمن مجمع دبي للمعرفة، وعبّر إريك دار، رئيس الجامعة، عن أمله في أن تجذب الجامعة الطلاب من داخل الإمارات وخارجها، مؤكّداً أنَّ حكومة دولة الإمارات وفّرت كل سبل الدعم، مضيفاً: «حكومة دبي تريد جذب الطلاب والأساتذة على حدٍ سواء».

وبحسب موقع «بنسلفانيا لايف» الأمريكي؛ فإنَّ الجامعة ستقدّم في البداية أربعة برامج، تبدأ ببرامج الدراسات العليا، سيبدأ الفصل الدراسي الأول للجامعة في دبي في سبتمبر المقبل.

وستشمل برامج الدراسات العليا الأربعة: تحليل البيانات، وعلوم الكمبيوتر، وهندسة نظم المعلومات وإدارتها، وإدارة مشاريع تكنولوجيا المعلومات، وتمتلك الجامعة أكثر من 7 آلاف طالب في فروعها في: هاريسبرج، وفيلادلفيا، وبنما، ودبي.

واستطرد رئيس الجامعة بقوله: «نأمل أن تساهم البنية التحتية للتعليم العالي في دبي في تسريع وتيرة نمو الجامعة، مشيرا الى ان "دبي تتميز بامتلاكها بنية تحتية متطورة للتعليم العالي».

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