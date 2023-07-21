أستاذ في جامعة أبوظبي يحصل على براءتي اختراع

المصدر: (أبوظبي- البيان)

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حصل البروفيسور منتصر قسايمه، أستاذ الهندسة الكهربائية في «جامعة أبوظبي» على براءتي اختراع في مجال تكنولوجيا الكمومية من «مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية بالولايات المتحدة» وذلك في إنجاز يتوج جهود الجامعة في تعزيز الابتكار والبحث في مختلف القطاعات، حيث دعمت جامعة أبوظبي الدكتور منتصر في مختلف مراحل تطوير مشروعه الرائد الذي نال براءتي الاختراع من الوكالة الفيدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وجاء منح براءة الاختراع الأولى لمشروع تحويل «موجات الميكروويف الكمومي القابل لضبط التردد إلى موجات بصرية» والذي جرى تصميمه بطريقة مبتكرة لرسم خرائط فوتونات باستخدام تقنية الميكروويف منخفضة الضوضاء التي تتيح التحويل إلى نطاق الضوء المرئي باستخدام طبقات مادة «الغرافين»، فيما نال الدكتور منتصر براءة الاختراع الثانية في«تشابك موجات الميكروويف الكمومي القابل لضبط التردد مع نظام التحويل البصري» ويبشر هذا الإنجاز الجديد بإحداث ثورة في العديد من المجالات، إذ يمكن تطبيقه في عمليات الحوسبة الكمومية وتكنولوجيا الميكروويف والاتصالات الضوئية.

وقال الدكتور منتصر قسايمه، أستاذ الهندسة الكهربائية والمخترع في جامعة أبوظبي: «سعيدٌ بأن أحظى بهذا الشرف والتقدير وأن أُتوج عملي ببراءتي اختراع، مشيداً بدعم الجامعة وحرصها الدائم على الارتقاء بالبحوث العلمية المتقدمة وتهيئة بيئة محفزة تُعزز الابتكار وتمهد الطريق لآفاق جديدة في مجال العلوم.

وقال الدكتور حمدي الشيباني، عميد كلية الهندسة في جامعة أبوظبي: تُشكل براءتا الاختراع إنجازاً مهماً في مجال التكنولوجيا الكمومية، وتُسهمان في ترسيخ مكانة جامعة أبوظبي كمؤسسة أكاديمية رائدة في مجال الكمومية وتقنياتها المتقدمة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

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