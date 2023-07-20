جامعة خليفة تطلق مركز «أطلس إلكترونيك» للاحتراق عالي الضغط

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا عن إطلاق مركز أطلس إلكترونيك للاحتراق عالي الضغط، بالتعاون مع كل من: مجلس التوازن؛ الجهة المسؤولة عن عمليات الاستحواذ الدفاعي والأمني لكل من وزارة الدفاع وشرطة أبوظبي والأجهزة الأمنية في دولة الإمارات، وشركة أطلس إلكترونيك الرائدة عالمياً في مجال الإلكترونيات البحرية وأنظمة السونار المتكاملة.

ويهدف إطلاق المركز الذي يقع في حرم جامعة خليفة في ساس النخل، إلى إجراء المشاريع البحثية التي تركز على أجهزة الاحتراق المستخدمة في التطبيقات الأرضية والجوية وتكنولوجيات توربينات الغاز المتقدمة.

ويتضمن المركز الذي تم تصميمه وإنشاؤه من قبل شركة (إيه تي دي) للاحتراق نفقاً للاحتراق عالي الضغط وجميع المعدات اللازمة لتوفير احتراق الوقود والهواء في ظروف ملائمة، كما يحتوي المركز على نظام ليزر متطور لدراسة كيمياء اللهب وتركيبه وتتخصص شركة (إيه تي دي) بالأجزاء والمكونات التوربينية وتكنولوجيات أنظمة الاحتراق المتقدمة.

تدريب

وسيتيح المركز لجامعة خليفة إمكانية تدريب وتطوير الطلبة في مجال الطاقة ورفدهم بالمهارات التي تؤهلهم لريادة القطاعات الهامة لاقتصاد الدولة، كما يعتبر الطلبة الذين يجرون الأبحاث في هذا المركز الأكثر طلبًا من قبل شركات الطاقة والشركات الصناعية الكبيرة.

من جانبه، قال الدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي في الجامعة : « يسهم المركز في رفد الجهود البحثية التي يقوم بها الباحثون في الجامعة في مجال الاستدامة».

وأضاف: «تعمل جامعة خليفة مع شركائها الاستراتيجيين لدفع عجلة الابتكار في الدولة من خلال التعاون في مجال تطوير البحوث، وفي هذا الإطار، يساهم المركز في تحسين جودة الابتكارات الناتجة عن بحوث طلبتنا، كما سيعزز مكانة الجامعة كمؤسسة رائدة في البحوث والابتكارات المتخصصة بالاستدامة».

وقال شريف هاشم الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن: «يدعم مجلس التوازن من خلال برنامج التوازن الاقتصادي منظومة البحث والتطوير في التكنولوجيات الحديثة، مع التركيز على البحوث التطبيقية المستدامة،كما يسعى إلى تمكين وتأهيل الطلبة والباحثين في الهندسة والطاقة والفحص التقني.

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