كليات التقنية تطرح 11 برنامجاً معتمداً للدبلوم

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت كليات التقنية العليا عن اعتماد طرح 11 برنامجاً على مستوى الدبلوم المهني للعام الأكاديمي المقبل 2023/2024 وذلك ضمن مجموعة من البرامج الأكاديمية التطبيقية والمهنية الجديدة، والتي تمتد الدراسة فيها لعامين أكاديميين، حيث جاءت عملية طرح تلك البرامج استجابة لاحتياجات سوق العمل وتعزيزاً للخيارات الدراسية أمام الطلبة وفق اختلاف القدرات والميول فيما بينهم.

دراسة

وأوضح الدكتور فيصل العيان مدير مجمع كليات التقنية العليا، أن الكليات تدخل اليوم مرحلة جديدة كمؤسسة تعليمية تركز على الدراسة التطبيقية والمخرجات النوعية، وبناء عليه جاري العمل على تنفيذ تحولات استراتيجية عدة لتطوير القوى العاملة البشرية بما يتماشى مع المتغيرات المتسارعة في سوق العمل والأجندة الاقتصادية للدولة، مشيراً إلى أن أحد أهم هذه المسارات مسار الدبلوم المهني، والذي حصلت الكليات على اعتماد طرح برامجه من قبل وزارة التربية والتعليم، والتي تشمل 11 برنامجاً جديداً وهي التكنولوجيا الكهربائية، التكنولوجيا الميكانيكية، تكنولوجيا الهندسة المدنية، إدارة الشبكات والأنظمة، تكنولوجيا التصنيع، الخدمات الطبية الطارئة، فني صيدلة، تكنولوجيا الهندسة الكيميائية، وإدارة المشاريع، والمبيعات والتسويق وكذلك دبلوم مساعد التدريس.

وأضاف إن جميع هذه التخصصات التي تطرح على مستوى شهادة الدبلوم تم اختيارها بعناية ودقة بعد دراسة واقعية لسوق العمل واحتياجاته المستقبلية من الكفاءات الوطنية ذات القدرات الفنية والتقنية المهارية العالية، وتمت الدراسة بشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتوطين وكذلك الشركاء الاستراتيجيين من العديد من قطاعات العمل والصناعة، مؤكداً أن الكفاءة والجاهزية للعمل هما الأساس للوصول للمخرجات القادرة على العمل بإبداع وتميز من منطلق إعداد معرفي ومهني مرتبط بواقع سوق العمل.

من جانبها أوضحت سمية الحوسني نائب مدير مجمع كليات التقنية العليا للاستراتيجية والمستقبل، أن الدبلوم اليوم مسار أساسي من المسارات التعليمية في كليات التقنية، والذي سيتيح للعديد من الطلبة ممن لم يتمكنوا من تلبية متطلبات الالتحاق بالبكالوريوس من مواصلة دراستهم الجامعية والحصول على شهادة مهنية متخصصة.

برامج

وأوضح أنه مع طرح مسار الدبلوم المهني أصبح بإمكان طلبة الثانوية العامة خريجي المسار العام والمسار التطبيقي من الحاصلين على نسبة 70% وإمسات 900 نقطة فما فوق من الدراسة في كليات التقنية ضمن برامج الدبلوم، كونهم لم يتمكنوا من تحقيق متطلبات دراسة البكالوريوس، مشيرة إلى إيمان الكليات بالفروق الفردية بين الطلبة واختلاف القدرات والميول فيما بينهم، وذلك بوجود طلبة يفضلون الدراسة الأكاديمية وآخرون لديهم شغف بالدراسة التي يغلب عليها الجانب التطبيقي والمهني، وكلاهما مهم ومطلوب لسوق العمل.

ونوهت إلى أنه إضافة لبرامج الدبلوم المهني الـ 11 التي تم اعتماد طرحها، فإنه جاري العمل أيضاً على اعتماد برنامج إضافي جديد وهو برنامج الدبلوم المتقدم في تكنولوجيا صيانة الطائرات، وبمجرد اعتماده سيكون متاحاً أمام الطلبة للتسجيل فيه.

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