«الشارقة للتفوق التربوي» تدعو إلى استثمار الإجازة المدرسية

المصدر: (الشارقة - وام)

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دعا علي الحوسني مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص المجتمع التعليمي والميدان التربوي إلى استثمار الإجازة المدرسية التي بدأت في أواخر يونيو الماضي في تعزيز الرصيد الإبداعي للطلاب وتأهيلهم بشكل متميز للمراحل الدراسية اللاحقة.

وقال إن تنظيم الإجازة هو أحد أبرز وسائل الاستثمار الأمثل التي تحقق فوائد ونتائج إيجابية كبيرة تنعكس على قدرات الطلاب الإبداعية كأهداف أساسية في جائزة الشارقة للتفوق والتميز التربوي التي تنظم سنوياً تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وأكد أن الإجازة الصيفية لا تعتبر فرصة مواتية فحسب لجميع الطلبة للمشاركة في البرامج والمخيمات الصيفية وورش العمل النوعية لزيادة رصيدهم الإبداعي بل تعد فرصة لهم للتعرف على الجائزة والاطلاع على فئاتها المختلفة عبر الموقع الإلكتروني للجائزة ومواقع التواصل الاجتماعي لهيئة الشارقة للتعليم الخاص.

بدورها لفتت علياء الحوسني مدير إدارة جائزة الشارقة للتفوق والتميز التربوي إلى أن العطلة المدرسية الصيفية تمنح الطلبة مساحة زمنية مواتية لتحديد الفئة التي يرغبون في المشاركة فيها عبر بوابة المشترك والمباشرة في إعداد الملفات المطلوبة واستكمال متطلبات التسجيل للمشاركة.

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