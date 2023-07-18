«جامعة خليفة» تطلق «ماجستير الفيزياء الطبية»

المصدر: (أبوظبي - وام)

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أعلنت «جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا» و«الهيئة الاتحادية للرقابة النووية» عن إطلاق أول برنامج ماجستير في مجال الفيزياء الطبية في دولة الإمارات، من شأنه أن يساعد على إعداد كادر مدرب من متخصصي الفيزياء الطبية للمساهمة في دعم بنية تحتية قوية للحماية من الإشعاع عبر تعزيز كفاءاتهم ومهاراتهم، إضافة إلى مشاركتهم في برنامج تدريب عملي.

ويعدّ البرنامج الذي طورته الجامعة إحدى نتائج الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب والتأهيل في مجال الحماية من الإشعاع، والتي تم تطويرها من قبل لجنة الحماية من الإشعاع التي تترأسها الهيئة.

وتركز الاستراتيجية على الدور المهم لأخصائي الفيزياء الطبية في ضمان الحماية الإشعاعية للمرضى في المنشآت الصحية.

يذكر أن متخصص الفيزياء الطبية هو أخصائي صحي مؤهل رسمياً، ويمتلك مجموعة محددة من المهارات التي حصل عليها من خلال التعليم الجامعي والتدريب المناسب الذي تم تلقيه خلال برنامج تدريبي رسمي في مؤسسة طبية.

ويركز الفيزيائيون الطبيون على مجالات الوقاية والتشخيص والعلاج والبحث.

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