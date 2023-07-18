«صندوق الوطن» يعرّف الطلاب بالثقافة الوطنية

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

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انطلقت في أبوظبي والرويس، أمس، فعاليات برامج صندوق الوطن الصيفية، وتستمر حتى 10 أغسطس المقبل، برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة الصندوق، وبالتعاون مع مدارس الدار، وبمشاركة كتاب ومفكري وفناني ومبدعي الدولة.

وبدأت الأنشطة بتعريف الطلاب بالثقافة الوطنية، من خلال أنشطة تفاعلية وورش عمل، تتناول كل ما يتعلق بالتراث واللغة والفنون الشعبية والأزياء التراثية والموسيقى، إضافة إلى المطبخ الشعبي الإماراتي.

وتتناول أنشطة البرامج الصيفية ثلاثة محاور رئيسية، هي قدوتي الهادفة إلى تعزيز الهوية الوطنية، و«فكرتي» المتضمنة دورات تدريبية وورشاً ولقاءات فكرية لتفعيل قدرات المشاركين في مجال الابتكار والإبداع، أما الثالث فهو «مستقبلي»، ويسلط الضوء على الأفكار والمبادرات الشبابية، على أن يتم دعمها من جانب إدارة صندوق الوطن والشركاء الاستراتيجيين.

تمكين الشباب

أشاد ياسر القرقاوي مدير عام الصندوق بالإقبال الكبير، والتفاعل الرائع من جانب طلاب المدارس والجامعات المشاركين في أبوظبي والرويس، مشيراً إلى أن أنشطة وفعاليات البرامج الثقافية والعلمية والتراثية والوطنية والترفيهية تهدف إلى الاستثمار الأمثل لطاقات طلاب المدارس والجامعات، وتمكينهم ورعاية الموهوبين والمبدعين منهم في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تعزيز الهوية الوطنية، وروح الولاء والانتماء للدولة ولقيادتها الرشيدة.

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