جامعة الشارقة تستقبل طلبات القبول للفصل الدراسي الأول 2024/2023

المصدر: (الشارقة - البيان)

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أكدت عائشة بوخاطر مدير إدارة القبول بجامعة الشارقة، أن إدارة الجامعة أعلنت استقبالها الطلبة الجدد الراغبين في الالتحاق ببرامج البكالوريوس للفصل الدراسي الأول خريف 2023 / 2024.

وذلك بمختلف كليات الجامعة، منها الشريعة والدراسات الإسلامية، والآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، والهندسة، والعلوم، وإدارة الأعمال، والقانون، والاتصال، والطب، وطب الأسنان، والصيدلة، والعلوم الصحية، والفنون الجميلة والتصميم، والحوسبة والمعلوماتية.

إضافة إلى البرامج الأكاديمية الجديدة التي تم طرحها لأول مرة، وذلك بناءً على تقييم مؤهلاتهم الأكاديمية والقدرات التعليمية للبرامج الأكاديمية، لافتة إلى أن الجامعة يدرس بها حالياً 18 ألفاً و500 طالب وطالبة، موزعين على مختلف الكليات.

وقالت إن إدارة الجامعة طرحت العديد من البرامج الأكاديمية الجديدة، أبرزها: برنامج البكالوريوس في القانون باللغة الإنجليزية، وبكالوريوس العلوم في هندسة الأمن السيبراني، وبكالوريوس العلوم في المعلوماتية الطبية الحيوية، كما تمنح الجامعة خصومات تصل إلى 50 % للطلبة المتميزين في الثانوية العامة، ومنحاً دراسية تصل إلى 50 % في برامج كلية العلوم، مثل:

الكيمياء، الفيزياء التطبيقية، وعلوم الأرض البترولية والاستشعار عن بعد، والرياضيات، إلى جانب منح دراسية في البرامج الطبية والعلوم الصحية لمواطني الدولة، بالشراكة مع العديد من الجهات مثل مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وبرنامج نافس.

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