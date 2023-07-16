«تعليم» تعلن توفر الزي المدرسي في منافذ اللولو

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن توفر الزي المدرسي للعام الدراسي 2023 - 2024، اعتباراً من أمس، عبر منافذ البيع التابعة لمجموعة اللولو هايبر ماركت، الموزعة في مختلف مناطق الدولة، أو عبر الموقع الإلكتروني التابع للمجموعة.

ودعت المؤسسة جميع أفراد المجتمع للاطلاع على دليل الزي المدرسي، عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها، للتعرف إلى التصميم المخصص لكل حلقة دراسية.

وبإمكان طلبة الحلقة الثانية والثالثة الحصول على الكندورة من أي متجر حسب رغبتهم، ويتوفر الزي في 44 منفذ بيع، بواقع 10 مراكز في أبوظبي والظفرة، و9 في العين، و6 مراكز في دبي، و8 في الشارقة، و2 في عجمان و2 في ام القيوين و3 في الفجيرة و4 منافذ بيع في مدارس بالسلع والوقن وجزيرة دلما والقوع.

ووفرت المؤسسة «باركود» يمكن للطالب أو ولي أمره، مسح الرمز وشراء الزي المدرسي إلكترونياً.

ووضعت المؤسسة ضوابط عدة للزي المدرسي والمظهر الخارجي للطلبة أثناء الدوام المدرسي، أبرزها أنه يجب على جميع الطلبة ارتداء الزي المدرسي وفق التصميم المعتمد لكل حلقة، ولا بد من الحرص على ارتداء الزي المدرسي بمظهره الأنيق والمرتب والنظيف.

كما يجب على طالبات الحلقة الثالثة تغطية الرأس بارتداء «شيلة سوداء» مع الزي المدرسي، وفق التصميم المعتمد، ويجب على الطلاب ارتداء ملابس بيضاء أسفل الكندورة الإماراتية، مع التزامهم بارتداء «العصامة» مع حذاء رسمي أو رياضي.

ويتكون الزي الرسمي لرياض الأطفال (بنين)، من قميص أبيض مع شعار المؤسسة، وبنطال قصير كحلي، وبنطال طويل كحلي سادة، والزي الرياضي قميص رياضي أبيض بأكمام قصيرة مع الشعار، وبنطال رياضي قصير أو آخر طويل، وتراوح أسعار القطع بين 23 درهماً و43 درهماً.

أما زي رياض الأطفال (للبنات)، فيتكون من قميص أبيض مع الشعار وبنطال طويل، والرياضي قميص كحلي بأكمام قصيرة مع الشعار، وبنطال طويل.

وتتنوع قطع الزي المدرسي الرسمي والرياضي لطلبة الصفوف من الأول إلى الثامن، سواء الرسمي أو الرياضي، وبين الطلاب والطالبات، فيما تراوح أسعار الزي لطلبة هذه الصفوف (الحلقة الثانية)، بين 32 درهماً و59 درهماً.

وبالنسبة للزي المعتمد للطلبة الحلقة الثالثة، فإنه يشمل كندورة بيضاء وعصامة بيضاء، وقميصاً أبيض بأكمام قصيرة وبنطالاً رياضياً طويلاً، للطلاب، أما زي الطالبات، فيشمل قميصاً رسمياً أبيض بأكمام طويلة مع الشعار، ومريول طويلاً، وتنورة طويلة أو بنطالاً طويلاً واسعاً، والزي الرياضي مكون من قميص كحلي بأكمام طويلة أو قصيرة مع الشعار، وبنطلون طويل. وتراوح أسعار زي الحلقة الثالثة بين 35 درهماً و66 درهماً، ونوهت المؤسسة بأن أسعار الزي لا تشمل ضريبة القيمة المضافة.

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