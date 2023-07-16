ورشة للتوعية بمخاطر التصحر لطلاب جامعة أم القيوين

المصدر: أم القيوين – البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظمت دائرة بلدية أم القيوين ورشة علمية للتوعية بمخاطر التصحر لطلبة كلية الاتصال الجماهيري بجامعة أم القيوين ضمن مشروع تخرج طلبة الجامعة، وذلك تعزيزاً لعلاقات التعاون والشراكة مع المؤسسات التعليمية لترسيخ الثقافة الزراعية لدى الطلبة، وقدم الورشة المهندس طلال محمد سعيفان رئيس قسم الزراعة بحضور موظفي دائرة البلدية والهيئة الأكاديمية بالجامعة وعدد من الطلبة .

تصحر

واستهل الحديث رئيس قسم الزراعة عن أسباب التصحر ومخاطره وكيفية مكافحته، وقدم شرحاً وافياً مدعماً بالوسائل العلمية، كما قدم العديد من التوصيات الواجب مراعاتها للتصدي لتغير المناخ، وتأكيد القدرة على الجمع في آن واحد بين معالجة التحديات ومواصلة التنمية الاقتصادية، واستخدام الموارد الطبيعية بشكل مستدام، وفي نهاية الورشة طرح الطلبة وأعضاء هيئة التدريس العديد من التساؤلات أجاب عنها رئيس قسم الزراعة، كما أكد الجميع أهمية المشاركة المجتمعية في مكافحة ظاهرة التصحر.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز