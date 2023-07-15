"تعليم " تعلن بدء توفر الزي المدرسي

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

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أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن توفر الزي المدرسي للعام الدراسي 2023-2024، اعتباراً من اليوم ، عبر منافذ البيع التابعة لمجموعة اللولو هايبر ماركت الموزعة في مختلف مناطق الدولة أو عبر الموقع الإلكتروني التابع للمجموعة.

ودعت المؤسسة جميع أفراد المجتمع للإطلاع على دليل الزي المدرسي عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها للتعرف على التصميم المخصص لكل حلقة دراسية و بإمكان طلبة الحلقة الثانية والثالثة الحصول على الكندورة من أي متجر حسب رغبتهم، ويتوفر الزي في 44 منفذ بيع، بواقع 10 مراكز في ابوظبي والظفرة، و9 في العين و 6 مراكز في دبي، و 8 في الشارقة، و2 في عجمان و 2 في ام القيوين و 3 في الفجيرة و 4 منافذ بيع في مدارس بالسلع و الوقن و جزيرة دلما و القوع.

ووفرت المؤسسة "باركود" يمكن للطالب أو ولي أمره، مسح الرمز وشراء الزي المدرسي إلكترونياً.

ووضعت المؤسسة ضوابط عدة للزي المدرسي والمظهر الخارجي للطلبة أثناء الدوام المدرسي، أبرزها أنه يتوجب على جميع الطلبة ارتداء الزي المدرسي وفق التصميم المعتمد لكل حلقة، ولا بد من الحرص على ارتداء الزي المدرسي بمظهره الأنيق والمرتب والنظيف.

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