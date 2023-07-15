11 برنامجاً معتمداً للعلوم الصحية في جامعة الشارقة

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

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أكد أكاديميون بجامعة الشارقة أن حصول كلية العلوم الصحية بجامعة الشارقة على الاعتماد الدولي لـ11 من برامجها الأكاديمية من وكالة الاعتماد الألمانية للرعاية الصحية والاجتماعية، ينعكس إيجاباً على فرص التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية للخريجين، ورفد أسواق العمل بخريجين متميزين وتطوير طلبة الكلية وخريجيها عبر مهارات علمية وفنية ومعرفية عبر مجموعة برامج أبرزها البكالوريوس والماجستير في العلاج الطبيعي، والبكالوريوس في التمريض والماجستير في تمريض العناية المركزة للبالغين، والبكالوريوس والماجستير في علوم الصحة البيئية إضافة إلى البكالوريوس والماجستير في علوم المختبرات الطبية.

جهود

وأكد الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، جهود إدارة الكلية وأعضاء الهيئة التدريسية بها، من أجل استكمال إجراءات الاعتماد بهدف تقديم مستوى تعليمي متميز للطلبة، يتماشى مع ما تقدمه الجامعات العالمية المتخصصة، وبما يساعد على تأهيل الخريجين بمختلف المهارات العلمية والمعرفية والمهارية التي تساعدهم على تحقيق النجاح في ميادين عملهم.

رؤية

وأوضح الدكتور قتيبة حميد نائب مدير الجامعة لشؤون الكليات الطبية عميد كلية الطب، أن الاعتماد الدولي للبرامج الأكاديمية التي تطرحها الكليات الطبية والعلوم الصحية في الجامعة تأتي وفق رؤية الجامعة في تقديم تعليم طبي وصحي متخصص ومتميز في مختلف التخصصات، وهو ما أهلها لتحصل برامجها الأكاديمية التي تطرحها كلية العلوم، مشيراً إلى أن البرامج تسهم في تنمية وتطوير القطاع الطبي والصحي بالدولة.

وأكدت الدكتورة أمينة المرزوقي نائبة مدير الجامعة لشؤون الطلبة والفروع أن الاعتماد لبرامج الكلية، تم بجهود فريق العمل المتكامل من قيادة وأعضاء هيئة التدريس، الذين حرصوا على التميز والإنجاز.

يوبيل

ولفت الدكتور محمد علم الدين عميد الكلية إلى أهمية هذا الإنجاز الذي حققته كلية العلوم الصحية، والذي يتزامن مع احتفالات الجامعة باليوبيل الفضي لتأسيسها، موضحاً أن هذا الاعتراف الدولي يتوج استثمار جميع برامج الكلية وسنوات في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع.

وأشارت الدكتورة جاكلين دياز رئيسة قسم التمريض بالكلية، إلى أن حصول جميع برامج الكلية على الاعتماد الدولي، يعد شهادة على جودة برامجها التعليمية وطرائق تدريسها، ما يؤكد أننا على قدم المساواة مع أي جامعة أوروبية في برامج البكالوريوس والدراسات العليا في ميادين العلوم الصحية، في التدريس والبحث العلمي المتميز وخدمة المجتمع.

تقييم

أما الدكتور إبراهيم مصطفى رئيس قسم العلاج الطبيعي في الكلية، فقد أشار إلى أن الاعتماد الأكاديمي الدولي يتضمن تقييماً شاملاً للمناهج والهياكل الأكاديمية والعملية التدريسية، إضافة إلى تقييم جودة البحوث والمساهمات الأكاديمية والمجتمعية، ما يضمن تطوير طلبة الكلية وخريجيها بمهارات علمية وفنية ومعرفية تؤهلهم للمنافسة والتفوق في أسواق العمل العالمية، وبفضل الاعتماد يكتسب الخريجون الحاصلون على الشهادات المعتمدة دولياً ثقة أكبر بمهاراتهم ومعرفتهم. وبين الدكتور وائل عبدالرحمن رئيس قسم المختبرات الطبية، أن الاعتماد يسهم في تعزيز تنافسية البرنامج ورفع مستوى ثقة المجتمع المحلي والطلبة بجودة البرنامج ومخرجاته، ما ما ينعكس إيجاباً على فرص العمل والتنافسية في أسواق العمل المحلية للخريجين.

وأعربت الدكتورة العنود محمد المرزوقي، وهي إحدى خريجات كلية العلوم الصحية وتعمل أستاذة مساعدة في برنامج الإدارة الصحية عن فخرها بهذا الإنجاز لما له من أهمية بالغة في تعزيز استقطاب خريجي الكلية وتخصصاتها في أسواق العمل المحلية والعالمية، إذ تم الحصول على الاعتماد بعد معاينة ومراجعة دقيقة من قبل متخصصين أكاديميين للمحتوى العلمي والأكاديمي وأساليب التدريس المتبعة، إضافة للبنية التحتية للكلية والموارد المتاحة للطلبة والهيئة التدريسية، وتجربة الطلبة بين أروقة الجامعة، ما يشكل علامة فارقة في نوع وجودة التحصيل الأكاديمي الذي يحصل عليه الطلبة الذين يدرسون في أي من برامج الكلية الأكاديمية.

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