قصر الوطن يستقبل طلبة أكاديمية ربدان

المصدر: أبوظبي - وام

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استقبل قصر الوطن 60 طالباً وطالبة من «أكاديمية ربدان»، شاركوا في جولة إرشادية تعليمية، تعرفوا خلالها على أبرز الملامح الثقافية والتاريخية، التي يمتاز بها القصر. وتأتي هذه الجولة في إطار فعاليات المخيم الصيفي، الذي تنظمه الأكاديمية تحت اسم «جاهزين يا وطن»، الهادف إلى بناء وإعداد قادة المستقبل وإثراء معارفهم ومهاراتهم الشخصية.

وقالت داليا الشوا، المرشدة المسؤولة عن الجولة: «نحرص في قصر الوطن على إبراز ملامح التراث العريق لأمتنا، ونسعى لتعزيز الهوية الوطنية، وتمكين العقول الشابة من احتضان إرث ماضينا».

من جانبه أكد أحمد صالح العيدروس، رئيس قسم الاتصال في الأكاديمية أهمية دور «القصر» في إنجاح هذه المبادرة ، باعتباره شريكاً مهماً، ضمن جهود متكاملة، بالتعاون مع جهات وطنية ذات صلة. وقال: إن هدف الزيارة هو إطلاع المشاركين على هذا المعلم الثقافي العريق، الذي يعكس إرث الدولة وتاريخها،ويعزز ترسيخ الهوية الوطنية لديهم.

واستكشف الطلبة خلال الزيارة، الأجنحة والقاعات والمرافق المختلفة للقصر الوطن، وتعرفوا على الإرث المعرفي والتقاليد العريقة للدولة.

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