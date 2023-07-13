كلية الإمارات للتطوير التربوي تطرح وحدات التعلّم قصيرة المدى

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت كلية الإمارات للتطوير التربوي، عن طرح وحدات تعلم قصيرة المدى، لأول مرة في الدولة، بهدف تدريب التربويين العاملين في قطاع التعليم، الذين يسعون إلى تعزيز وإثراء مهاراتهم وخبراتهم التربوية والتدريسية، تزامناً مع فتح باب التسجيل لفصل الخريف من العام الجاري 2023.

وصُممت «الوحدات» للارتقاء بمهارات التربويين عبر مقررات دراسية قائمة على الممارسات ونتائج البحوث، وهي مستخلصة من برنامج الماجستير في التعليم والابتكار الخاص بكلية الإمارات للتطوير التربوي.

وتتيح هذه الوحدات للتربويين الآن، دراسة وحدات تعلّم من المستوى التاسع من منظومة المؤهلات الإماراتية، وتضم: التعليم والتعلّم الممكّن بالتكنولوجيا، تطوير قدرات الأطفال والتعلّم القائم على اللعب، تعلّم مواد العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والبيئة الشاملة الحاضنة للطفولة المبكّرة.

فرص جديدة

وقالت الدكتورة مي الطائي مديرة الكلية: «وحدات التعلّم قصيرة المدى المعتمدة، تخلق فرصاً جديدة أمام التربويين، وتدعم أهدافنا الاستراتيجية في ترسيخ مبدأ التعلّم مدى الحياة، فمن خلاwل تطوير المهارات والممارسات التربوية القائمة على الدراسات والبحوث والبرامج التعليمية، نوفر أداة رئيسة لتمكين التربويين من الاستعداد للمستقبل.

ويتم تقديم «الوحدات» عبر حصص دراسية مرنة، حضورياً وإلكترونياً، ما يتيح للتربويين مواصلة عملهم، وإدارة حياتهم المهنية والأكاديمية بشكل أفضل.

كما تتاح للطلبة المواطنين فرصة الحصول على منحة دراسية للحصول على وحدات التعليم قصيرة المدى من الكلية، بينما تتوفر خطط دفع مرنة للطلبة من جنسيات أخرى.

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