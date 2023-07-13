ظبية تفوز بالبطولة العالمية للحساب الذهني

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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فازت المواطنة ظبية نايف بن عمرو بالبطولة العالمية للحساب الذهني WAMAS 2023، التي أقيمت في أنطاليا بتركيا، بمشاركة 400 متسابق من 18 دولة، لأسرع عمليات حسابية لتعداد الحساب العقلي، التي أقيمت الأسبوع الماضي، وأجابت خلالها عن أكثر من 150 معادلة حسابية في 10 دقائق.

وحظيت «ظبية»، التي تبلغ من العمر 11 عاماً، بالتتويج في العام الماضي بالبطولة ذاتها، التي أقيمت في كازاخستان، إذ التحقت بركب المميزين قبل 6 سنوات، عندما ألحقتها أسرتها بالتدريب في مركز الأطفال العباقرة لتنمية مهاراتهم في الأعمال الحسابية الذهنية، ولتسهيل العمليات الحسابية عليهم داخل المدرسة وخارجها.

ويعرف هذا البرنامج بـ «اليوسي ماث»، وهو عبارة عن برنامج تم تطوره في ماليزيا عام 1993 باستخدام «الأباكوس»، التي يستخدمها البشر منذ آلاف السنين، كونها أداة لمساعدة الأطفال على تعزيز إمكاناتهم الحسابية، من خلال السماح لهم برؤية العمليات الحسابية بشكل ملموس بدلاً الطرق التقليدية.

وأدركت أسرة الطالبة أن خطوة انخراطها في هذا البرنامج سترفع معدلاتها الدراسية في مادة الرياضيات بشكل كبير، ولفتت إلى أهمية إثراء مستقبل الأطفال بأساليب تعليمية مختلفة، تساعد على اكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم.

بالإضافة إلى استخدام برامج تساعد على اكتساب الطفل السلوك القويم، وتطوير سلوكه وبناء شخصيته، والتي تساعد على تطور التفكير الإبداعي، وتنمية شخصياتهم، وتوسعة مداركهم، وتنمية قدراتهم الذاتية.

وبدورها أوضحت ابتسام التميمي والدة الطالبة أن إلحاق ابنتها بالبرامج التعليمية الإضافية أسهم في توسيع آفاق قدراتها العقلية، ولفتت إلى أن المدارس أصبحت هي التي تدرك احتياجات طلابها، ويمكنها الاستعانة ببرامج تعليمية تستثمر في تنمية القدرات العقلية للطلبة، وذلك بالتعاون مع الأسرة، من أجل تحقيق الاستثمار النوعي في تعليم الأطفال كيفية إدارة الوقت والانضباط الذاتي.

وأساليب حل المشاكل عن طريق تحسين مهارات الاستماع والتصور، حيث يتعلمون أداء مختلف المهام، كما يساعد برنامج الحساب الذهني في نمو الدماغ بشكل كلي، وتحسين التركيز، دقة الملاحظة، الذاكرة، الخيال والإبداع، إلى جانب تطوير المهارات مثل الحكم على الأشياء، تطبيق المهارات، المنطق وتعزيز الثقة بالنفس.

وعبرت الطالبة «ظبية» عن سعادتها بما حققته من مراكز على مدار عامين متتاليين من إبداع وتميز، ليسطر اسمها ضمن قائمة عباقرة الرياضيات، واسم دولتها الحبيبة على قائمة الأوائل، ولفتت إلى أنها حصلت على تدريب مسبق في «اليوسي ماس»، وتم تهيئتها على أكمل وجه لخوض تلك المنافسات.

وقامت «ظبية» بتأليف كتاب من ثمانية أجزاء باللغتين العربية والإنجليزية، يتحدث عن أحلام شخص، تتحقق في المستقبل، وتطمح إلى دراسة الذكاء الاصطناعي والفيزياء وعلوم الفضاء.

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