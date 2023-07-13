المعسكرات الصيفية.. صياغة لمستقبل الأجيال

المصدر: رأس الخيمة- أحمد أبوالفتوح

ت + ت - الحجم الطبيعي

تقوم المعسكرات الصيفية بدور كبير في صياغة مستقبل الأجيال الحالية، من خلال التدريب على برامج الذكاء الاصطناعي والروبوتات، والتي يشرف عليها مختصون، باستثمار مواهب المشاركين ودمجهم للعمل بروح الفريق الواحد.

تأهيل

وأكدت سمية عبدالله حارب السويدي مؤسس ومدير أكاديمية رأس الخيمة للموهوبين أن المعسكرات الصيفية تطورت خلال الأعوام الأخيرة، لتواكب التطور، الذي تشهده الدولة، واتجهت نحو تأهيل الطلاب تقنياً بالتدرب على الذكاء الاصطناعي وأجهزة الروبوت، لتترجم رؤية قيادتنا الرشيدة في صياغة مستقبل الأجيال الحالية والقادمة.

مشيرة إلى أن البرنامج الصيفي «روافد الإبداع والابتكار»، الذي أطلقته أكاديمية رأس الخيمة للموهوبين، خلال الفترة من 4 يوليو وحتى 28 أغسطس، والذي يحتضن مختلف الفئات العمرية في 19 ورشة وبرنامجاً في مختلف المجالات.

وأشارت إلى أن الأكاديمية تسعى لدعم الابتكار وتشجيع الموهوبين والمبتكرين تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للابتكار، من خلال تفعيل 6 برامج في البرمجة والذكاء الاصطناعي والابتكار، والمجال الأدبي والعلمي والمهارات الحياتية، بهدف خلق بيئة متفردة لتطوير وصقل مهارات المشاركين ،وتنمية إبداعاتهم وهواياتهم والكشف عن مواهبهم، بالإضافة لإطلاق برنامج «مبرمج رأس الخيمة» والخاص في برمجة الويب، بالتزامن مع البرنامج الصيفي لمواكبة لاستشراف المستقبل.

ولاء

وأكد خلف سالم بن عنبر، مدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة، أن المعسكرات الصيفية أسهمت في تحفيز وبث روح الحماس في نفوس الطلبة المشاركين.

وغرست في نفوسهم قيم الولاء والانتماء للوطن وتعميق العمل بروح الفريق الواحد، وتشجيعهم على الالتقاء والتعرف إلى أصدقاء جدد في بيئة تعليمية وعملية، بما يعزز الاتصال المجتمعي، بالإضافة لدور المعسكرات في تعزيز الصحة النفسية والبدنية، وتطوير القدرات الذهنية والرياضية لدى الطلبة، والتدريب على البرامج والأنشطة المميزة مثل الذكاء الاصطناعي والمهارات الرقمية.

وأشار إلى أن معسكر «صيفك على كيفك»، الذي انطلقت فعالياته، أمس، ويستمر حتى الثالث من أغسطس، يوفر فرصة مثالية للطلبة المشاركين في قضاء أوقات ممتعة ومفيدة، خلال العطلة الصيفية، حيث يستهدف المعسكر استقطاب 100 مشارك ومشاركة، الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و12 عاماً.

وتتضمن الفعاليات الأنشطة الرياضية والحركية، التي تسهم في تعزيز اللياقة البدنية وتنمية مهارات القيادة والتعاون، ضمن فرق العمل، وتتنوع برامج المعسكر بين التعليم على الذكاء الاصطناعي، والرحلات التعليمية والترفيهية، لتسليط الضوء على القطاعات الإنتاجية، بالإضافة للرحلات الخاصة بمتحف المستقبل، الذي يشكل محطة مميزة في مسيرة دبي، ودولة الإمارات لتصميم وصناعة المستقبل.

وأكدت عائشة عبيد العيان مدير إدارة تطوير الأعمال بدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة أن المعسكرات الصيفية تشهد منافسة إيجابية في تنويع برامج تلك المعسكرات، حيث أطلقت الدائرة مبادرة «الواعد الصغير» تماشياً مع العطلة الصيفية لطلبة المدارس.

والتي تستهدف تأهيل الطلبة الموهوبين لممارسة الأعمال الاقتصادية في مهن تجارية عدة صقلاً لمواهبهم ومهاراتهم، والعمل على تطويرها لبناء جيل واعد قادر على الدخول في عالم التجارة، وتقديم أفضل المنتجات والخدمات.

وأشارت إلى أن المبادرة تستهدف الفئة العمرية بين 14 إلى 17 عاماً، للمشاركة في الورش والدورات التدريبية، بالتعاون مع شركات التسويق والمنصات الإلكترونية، وإكسابهم المهارات اليدوية والتقنية والتسويقية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز