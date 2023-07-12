محمد الشرقي: المؤسسات التعليمية تسهم في دعم التنمية الشاملة

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية دور المؤسسات التعليمية في تعزيز مهارات الطلبة ورفع كفاءاتهم، وتخريج كوادر فاعلة تسهم في دعم مسيرة التنمية الشاملة بالدولة. جاء ذلك خلال تكريم سموه أوائل الثانوية العامة من خريجي مدارس الفجيرة الحكومية والخاصة في مسار النخبة والعام والمتقدم للعام الدراسي 2022 - 2023، في الحفل الذي نظمه مجلس رعاية التعليم والشؤون الأكاديمية بالفجيرة في منتجع البحر بالإمارة، بحضور الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام.

وأشار سموه إلى اهتمام إمارة الفجيرة بسير المنظومة التعليمية في مؤسساتها ومتابعة متطلباتها، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وحرص سموه على مواءمة مخرجات التعليم في جميع مراحله مع توجهات الدولة، ومؤشراتها التنافسية في هذا القطاع على المستوى المحلي والدولي.

وهنّأ سمو ولي عهد الفجيرة الطلبة المتفوقين الذين أحرزوا نتائج الامتياز في نهاية العام الدراسي، داعياً إياهم إلى مواصلة الجهود في المرحلة المقبلة واكتساب المعارف والخبرات في جميع المجالات، والمشاركة في مسيرة بناء الوطن وتعزيز دعائم تطوره ونهضته.

وقال المستشار راشد عبيد الحفيتي رئيس مجلس رعاية التعليم والشؤون الأكاديمية بالفجيرة، في كلمة ألقاها خلال الحفل، إن قيادة الإمارات الرشيدة تواصل جهودها للمضي قدماً في مسيرة التميز والعطاء، وتمكين شباب واعٍ ومستنير يلبي آمال الحاضر ويستشرف طموحات المستقبل.

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