60 فائزاً من الإمارات في «خليجية» الحسابات الذهنية

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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فاز 60 طالباً وطالبة من الدولة في البطولة الخليجية الخامسة لبرنامج «سمارت برين» العالمي للحساب الذهني التي نظمت أخيراً، في الدولة بالتعاون مع مدارس الإمارات الوطنية وفريق عطاء حمدان التطوعي، بمشاركة 250 طالباً حضورياً، و270 طالباً «عن بعد» من دول مجلس التعاون الخليجي.

وحصل طلاب سمارت برين الإمارات على مراكز متقدمة في 14 مستوى لمختلف الفئات العمرية من عمر 4 سنوات ولغاية 15 سنة. وتأهل الفائزون في هذه البطولة للمشاركة بالبطولة السنوية الدولية التي ستعقد في تايلاند 13 أغسطس المقبل بمشاركة 22 دولة.

بطولات

وقال باهر الزعبي كيلاني، وكيل الشرق الأوسط لبرنامج سمارت برين للحساب الذهني، إن البرنامج بدأ في دولة الإمارات عام 2016، وانتشر في جميع إمارات الدولة، والتحق به أكثر من 6500 طالب، وتم تنظيم 7 بطولات وطنية وبطولات خليجية بشكل متتالٍ، إضافة إلى المشاركة في المسابقة الدولية لطلاب سمارت برين الإمارات.

وأوضح أن البرنامج تم إطلاقه عام 1996 وانتشر في بلدان شرق آسيا، وتطور بشكل كبير إلى أن دخل في مناهج التعليم في تلك البلدان، وبدأ ينتشر في أوروبا وأمريكا وبلدان العالم كافة؛ لما له من فوائد كثيرة في تطوير بناء الدماغ، كما أنه يساعد الطالب على التركيز وتقوية الذاكرة.

تفوق

وفاز الطالب المواطن علي حميد اللوغاني، من طلاب الصف السادس، بالمركز الثاني للمستوى السادس في البطولة، وقد حصل على المركز الأول في المسابقة الوطنية أكثر من مرة.

تقدم دراسي

وقالت الطالبة هيام الحساني، الفائزة بالمركز السادس في المسابقة الخليجية الخامسة للبرنامج، إنها حريصة دائماً على المشاركة في مسابقات سمارت برين التي تعقد سنوياً.

وأكدت أنها لاحظت فرقاً كبيراً في تقدمها الدراسي في مادة الرياضيات والمواد الأخرى بعد التحاقها، لافتة إلى أنها لاقت تشجيعاً كبيراً من والديها.

آفاق معرفية

وحصلت عائشة حميد الخيال، من طلاب الصف السادس، على المركز السادس عالمياً في مسابقة سمارت برين، والثالث خليجياً، والرابع إماراتياً في المسابقة، وقالت إن الحساب الذهني فتح لها آفاق المعرفة والعلم، وأصقل مهارتها وطور مقدرتها في استخدام الطرق الحسابية بدقة وسرعة من دون استخدام الآلة الحاسبة، مشيرة إلى أن حبها للمادة الحسابية أسلوب حياة.

تميز

وعبّرت أريج جبار الجوراني، مدربة في البرنامج، عن سعادتها لمشاركتها في هذا البرنامج وحصول طلابها الذين تدربوا معها على مراكز متقدمة في المسابقات الدولية والخليجية وعلى مستوى الدولة.

وقد تم رفع اسم الإمارات عالياً في جميع تلك المسابقات. واعتبرت لمى الفلاح، مدرّبة معتمدة في البرنامج، أن البرنامج من أهم البرامج التعليمية للأطفال، وله فوائد كثيرة، منها المساعدة في بناء شخصية الطفل.

كما أنه يسهم في تقدمه الأكاديمي في كل المواد، وخاصة مادة الرياضيات؛ حيث تصبح لعبة يستمتع بإتقانها، وتمنّت اعتماد هذا البرنامج في المؤسسات التعليمية ليدرس لجميع الأطفال.

ومن خلال تجربتها كمدربة لاحظت تطور الأطفال على جميع الأصعدة؛ حيث يكونون من الطلاب الواثقين بأنفسهم المثابرين للوصول للمراكز الأولى.

وقالت سندية الزيودي، ولية أمر لثلاث طالبات في سمارت برين، إن البرنامج يزيد من ثقة الطالب بنفسه، من خلال قدرته على أن يعمل أكثر من عملية حسابية في آنٍ واحد، إضافة إلى أنه يسهم في احتضان الموهوبين ورعايتهم تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة نحو بناء قدرات ومهارات أبناء الإمارات.

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