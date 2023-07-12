«الشباب العربي» يدعو طلبة البكالوريوس المتفوقين للتقديم على منح جامعة حمدان بن محمد الذكية

المصدر: دبي - أحمد يحيى

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دعا مركز الشباب العربي طلبة البكالوريوس المتفوقين، للترشح والتقديم للحصول على منح دراسية كاملة، مقدمة من جامعة حمدان بن محمد الذكية للفصل الدراسي المقبل 2023 ــ 2024.

شروط تقديم

ويشترط في المتقدمين أن يكونوا حاصلين على شهادة الثانوية بمعدل تراكمي 90% أو أكثر، فيما يتعين على جميع المقدمين لبرامج درجة البكالوريوس تلبية متطلبات اللغة الإنجليزية لدى الجامعة، وأخرى .

وتأتي هذه المبادرة في إطار التعاون المتواصل بين «مركز الشباب العربي» و«جامعة حمدان بن محمد الذكية» بدبي، بهدف تمكين الشباب بمهارات البحث العلمي وأدواته.

و نظم مجلس الشباب العربي للتغير المناخي التابع لمركز الشباب العربي، حلقتين نقاشيتين ضمن سلسلة الحلقات النقاشية الدورية للقاءات «تمويل المستقبل المستدام»، أخيراً، التي أطلقها المركز العام الماضي، بمشاركة واسعة من المؤسسات المالية الرئيسية والقطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، لتعريف الشباب بالخدمات والمنتجات المالية والفرص المتاحة .

وأقيمت الجلسات بالتعاون مع معهد «بوستيريتي»، وبالشراكة مع مصرف «أتش أس بي سي»، وبمشاركة أكثر من 35 من الشباب الإماراتي المتخصص في المشاريع الناشئة القائمة على تقنيات صديقة للبيئة والمناخ.

شراكات

وقال إبراهيم الزعبي، رئيس المجلس المعني بالهدف الـ13 من أهداف التنمية المستدامة (العمل المناخي):

«إن تضافر الجهود وتعاون مؤسسات القطاع الخاص في مشاريع مشتركة يؤدي إلى تسريع الوصول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة بشكل خاص والعالم بشكل عام».

إلى ذلك، أكدت راية مكاوي، المدير الإقليمي للاستدامة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «3M»، أهمية الحلقة النقاشية، والتي تطرقت إلى التغير المناخي، وجمع الجهود من شركات القطاع الخاص؛ لتقديم الحلول التي تؤيد دمج الشباب في المجتمع .

ولفتت سرين سروجي، مدير الشراكات الحكومية في «لينكد إن» دبي، إلى أن تواجد هذا العدد الكبير من مؤسسات القطاع الخاص العاملة في مجال التنمية المستدامة، ومشاركة تجاربهم واقتراحاتهم في كيفية إدخال الشباب في صنع القرار المرتبط بالمستقبل المستدام، يعد تجربة غنية فتحت آفاقاً جديدة للتعاون.

وأكد راجي سارو، مدير برامج لفريق عمل رائد المناخ للشباب في COP28، أهمية إشراك الشباب العربي وتوظيف طاقاتهم لاقتراح الحلول المناسبة التي تسهم في اتخاذ مواقف إيجابية تجاه التحديات البيئية.

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