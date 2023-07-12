جامعة أبوظبي في المرتبة الـ 58 عالمياً

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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حصلت جامعة أبوظبي على المرتبة 58 (من بين 963 جامعة في 78 دولة حول العالم)، ضمن قائمة أفضل الجامعات الناشئة على مستوى العالم لعام 2023، وفقاً لـ«تصنيف التايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية الحديثة».

وذلك في أول مشاركة لها في هذه الفئة، كما تبوأت الجامعة المركز الرابع كونها أفضل مؤسسة أكاديمية على مستوى دولة الإمارات من بين 10 جامعات، والسادسة على مستوى المنطقة من بين 167 جامعة من 15 دولة، في إنجاز آخر يُتوج جهود الجامعة البارزة في التعليم والبحث العلمي والأوساط الأكاديمية.

وقد حققت جامعة أبوظبي خلال السنوات القليلة الماضية تطوراً كبيراً، عبر مختلف برامجها وتخصصاتها، وأظهرت أداء رفيع المستوى في مجال التدريس وتقنياته، كان كفيلاً بحصولها على المرتبة الأولى على مستوى الدولة والثانية في المنطقة، بالإضافة إلى حصدها المركز الثاني للاقتباسات من الأبحاث العلمية للجامعة، وكذلك لمؤشر النظرة الدولية على مستوى دولة الإمارات.

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