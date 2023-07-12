413 طالباً في دورة الشيخ صقر الصيفية

المصدر: (رأس الخيمة - البيان)

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أطلقت مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه دورة الشيخ صقر الصيفية الثامنة تحت شعار «دورة عام الاستدامة»، والتي تقام في مراكز المؤسسة وحلقات المساجد التابعة لها.

وضمت الدورة 25 حلقة قرآنية يستفيد منها الذكور والإناث، بقدرة استيعابية وصلت إلى413 طالباً وطالبة، وستستمر حتى 10 أغسطس، بمعدل 4 أيام في الأسبوع.

وأوضح أحمد محمد الشحي مدير عام المؤسسة،أن برنامج الدورة يشمل العديد من البرامج والأنشطة منها حفظ القرآن الكريم، تعلم أحكام التجويد، حفظ الأحاديث النبوية ودراستها، تعلم القاعدة النورانيةـ بالإضافة إلى البرامج الترفيهية والفعاليات المتنوعة والمحاضرات التوعوية والوطنية وغيرها.

وأوضح تيمور سعيد الشحي، مدير إدارة المراكز والشؤون التعليمية، أن الدراسة استهدفت 6 مراكز نموذجية وحلقتين من حلقات المساجد توزعت على الذكور والإناث.

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