ريم النقبي: فوزي بأولمبياد الأحياء يحملني مسؤولية علمية

المصدر: العين ـ جميلة إسماعيل

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بشغف متقد وإصرار على التحدي والفوز، فازت الطالبة المواطنة ريم راشد النقبي بالميدالية البرونزية في منافسات النسخة 34 للأولمبياد الدولي للأحياء، الذي استضافته الدولة، ونظمته وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع جامعة الإمارات على مدى ثمانية أيام من 3 وحتى 10 يوليو الجاري في منطقة العين الخضراء.

وشهد الحفل الختامي الإعلان عن أسماء الفائزين في المسابقة والذين احتلوا مراكزهم بجدارة على المنصة الدولية لأولمبياد الأحياء الدولي، وسجلت الإمارات فوزها الأول في هذا الأولمبياد.

فرصة ثمينة

وقالت الطالبة ريم النقبي: « فوزي بهذه النسخة من الأولمبياد يحلني مسؤولية علمية، وقد تشرفت بترشيحي للمشاركة في هذا الحدث الدولي، الذي يمثل فرصة ثمينة لكل مشارك للقاء نخبة من الطلبة والمحكمين والمختصين والباحثين والخبراء في علم الأحياء.

واستضافة الحدث في الدولة يؤكد ريادتها ومكانتها في قطاع التعليم الذي تدعمه قيادتنا الرشيدة، كما حرص الطاقم المشرف على هذه الفعاليات على تزويد المشاركين بالمهارات والعلوم والمعرفة، إضافة إلى ترسيخ ثقافة الإبداع والابتكار والبحث العلمي، ودعم مفاهيم التميز المعرفي».

مسابقة مهمة

وأضافت النقبي: «على الرغم من أن هذه المسابقة قد شهدت مشاركة أكثر من 320 طالباً وطالبة من الموهوبين والمتخصصين في علم الأحياء ومن 80 دولة، وتعد في الوقت ذاته من أهم المسابقات في مجال علم الأحياء في العالم، إلا أنني حرصت على المشاركة، وتحديتُ شغفي، ونافست بشكل إيجابي على النجاح والصدارة والتميز، إلى أن حصلت على الميدالية البرونزية».

6 امتحانات

وأكدت النقبي خضوعها والمشاركين لأداء وإنجاز 6 امتحانات، 4 منها كانت عملية، والآخران نظريان. حيث تحدت الاختبارات معارف ومهارات التفكير الناقد لدى الطلبة.

وتمحورت الأسئلة حول مواضيع تتعلق بتشريح الحيوان والنبات، وعلم وظائف الأعضاء، وعلم الخلية والأحياء الدقيقة والبيولوجيا الجزيئية، وعلم الوراثة، وعلم البيئة، والسلوك، والنظم الحيوية، كما تضمنت الامتحانات الأربعة الأخرى تجارب حول الكيمياء الحيوية، والبيولوجيا الجزيئية النباتية، والمعلوماتية الحيوية، وعلم البيئة والأخلاق.

تمكين المشاركين

وأضافت: «استفدت من حضوري لمؤتمر التعليم الأخضر الذي كان على هامش الأولمبياد، والذي أسهم في تمكين المشاركين من المساهمة بحلول مبتكرة لمواجهة التغير المناخي، وتعزيز ثقافة الاستدامة في المؤسسات التعليمية، وسعدت بفرصة زيارة بعض المعالم الثقافية والترفيهية المهمة في الدولة مع بقية المشاركين».

وتطمح الطالبة ريم النقبي في دراسة تخصص الطب، ورد الجميل للوطن.

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