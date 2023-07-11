طلبة البكالوريا الدولية يتسلمون نتائجهم

المصدر: دبي- رحاب حلاوة

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بدأت المدارس الخاصة التي تطبق منهاج البكالوريا الدولية على مستوى الدولة، تسليم طلابها نتائجهم التي كشفت عنها منظمة البكالوريا الدولية (IBO) الخميس الماضي، ويتم تدريسها حالياً في 143 دولة حول العالم تحت اسم البكالوريا الدولية IB، وبدورها بدأت المدارس تعميم النتائج على الطلبة وذويهم، وحقق عدد كبير من طلاب تلك المدارس معدلات مرتفعة، كما أنهم سجلوا أداء أعلى بكثير من المعدلات الدولية مما يؤهلهم للقبول في أفضل جامعات العالم.

معدلات استثنائية

ومن جهته قال ديفيد كوك، مدير مدرسة ريبتون دبي ورئيس قسم التعليم في مدارس ريبتون في الإمارات، إن طلابه البالغ عددهم 30 طالباً وطالبة تقدموا للامتحانات، حققوا معدلات استثنائية في التقييمات النهائية لشهادة البكالوريا الدولية لهذا العام، وحصل عدد كبير من طلابه على مقاعد في جامعات مرموقة عالمية، إذ حققوا متوسط درجات بمعدل 36 نقطة مقارنة مع متوسط النقاط العالمي لكل طالب والبالغ 30.2 نقطة.

منصة رقمية

ولفت إلى أن خريجيه يمكنهم عرض نتائجهم على منصة «ريبتون باسبورت، وهي أول محفظة رقمية للوسائط المتعددة تم إطلاقها لعرض نتائج الطلاب مع إنجازاتهم الأكاديمية وغير الدراسية خلال فترة عملهم وتطورهم في المدرسة، بالإضافة إلى الكتاب الرقمي الخاص بهم، وتم إضافة خاصية بناء السيرة الذاتية إلى منصة ريبتون باسبورت، وتتيح هذه الميزة الجديدة والمبتكرة للطلاب إمكانية إنشاء سيرتهم الذاتية بسهولة، مما يبسط العملية لتطبيقات الجامعة والوظائف.

وحصل نحو 605 طلاب من الصف الثاني عشر / السنة الثالثة عشرة من سبع مدارس تابعة لمجموعة جيمس للتعليم على دبلوم البكالوريا الدولية، مقارنة بـ 533 طالباً وطالبة في العام الدراسي الماضي، وحققوا متوسط درجات 32.8، بمعدل نجاح 92%، وتفوقوا مجدداً على المعدلات العالمية مقارنة بنتائج السنة الماضية، وحقق طالب واحد من مدرسة جيمس ولينغتون انترناشيونال في دبي على أعلى درجة ممكنة (45 نقطة).

وقالت الدكتورة صايمة رنا، رئيسة الشؤون الأكاديمية في مجموعة جيمس للتعليم، إن طلاب البكالوريا الدولية أثبتوا أن هذا المؤهل يشكل المدخل نحو تحقيق مستقبل أفضل وأكثر ٳشراقاً، لمساهمته في إعداد مواطنين قادرين على مواجهة التحديات بتفاؤل وعزيمة ملتزمين بالقيم التي تتناغم مع معاني التعاطف والنزاهة والتميز الفكري.

وأضافت إن نجاح طلاب البكالوريا الدولية يمثل دليلاً على الدور البارز لبرنامج البكالوريا الدولية وقدرتها التحويلية والتأثير المستدام لهذه البرامج التعليمية. وقال ساتفيك شارما، طالب الذي حصل على 42 درجة وتم قبوله في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس لدراسة العلوم المالية، إنه يتطلع للدخول إلى المرحلة الجامعية، معززاً بالمهارات التي اكتسبتها خلال دراستي منهاج البكالوريا الدولية. وذكرت كلوي دسوزا، وهي طالبة حصلت على 41 درجة وهي في طريقها إلى جامعة نوتردام في الولايات المتحدة لدراسة تخصص الرياضيات التطبيقية، إن نجاحها يرجع إلى مساعدة أسرتها لها ومعلميها إلى جانب دعم أصدقائها.

ومن جهتها قالت غدير أبوشمط، مديرة مدرسة جيمس الخليج الدولية ونائب أول لرئيس شؤون التعليم في مجموعة جيمس للتعليم»: نؤمن بطلابنا وقدراتهم، كما نحرص على إطلاق العنان لإمكاناتهم من خلال تزويدهم بالمهارات والمعرفة.

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