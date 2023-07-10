جامعة الخليج الطبية تقدم 121 منحة دراسية بالتعاون مع «نافس»

المصدر: عجمان – عصام الدين عوض

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أكد الدكتور حسام حمدي، مدير جامعة الخليج الطبية، لـ«البيان» أن هناك 121 مواطناً ومواطنة تقدموا للالتحاق بجامعة الخليج الطبية، للحصول على المنح الدراسية الكاملة التي يقدمها برنامج «نافس»، من خلال برامج الجامعة الطبية بنسبة 100 %، وذلك في 8 تخصصات طبية، هي: بكالوريوس علوم التمريض، وبكالوريوس الصيدلة، وبكالوريوس العلاج الطبيعي، وبكالوريوس العلوم في تقنية التخدير، وبكالوريوس علوم المختبرات الطبية، وبكالوريوس في علوم التصوير التشخيصي الطبي، وبكالوريوس في طب الأسنان، إضافة إلى برنامج مساعد صيدلي، وجارٍ عملية اعتماده من مفوضية التعليم العالي، وسيطرح خلال الأسابيع المقبلة، بعد الموافقة النهائية، وجميع تلك التخصصات يمنحها برنامج نافس من خلال جامعة الخليج الطبية.

تخصصات

وقال: إن جامعة الخليج الطبية تعد من أوائل الجامعات التي اهتمت بالتخصصات الداعمة والمساعدة في المجال الطبي، فهي تعمل على إنجاح المنظومة الطبية والصحية في الدولة، شأنها في ذلك شأن الجامعات الإماراتية الأخرى، إضافة إلى توطين الإماراتيين من حملة الشهادات في الوظائف الطبية، وتتماشى الخطوة مع استراتيجية الدولة في تمكين المواطنين، وحصولهم على الوظائف المهمة في المجال الصحي.

لجنة خاصة

وأوضح مدير جامعة الخليج الطبية أن إدارة الجامعة خصصت لجنة لمقابلة المتقدمين من المواطنين وذويهم، لشرح آلية القبول بالجامعة، كما تم إرسال كل البيانات إلى برنامج «نافس» لاتخاذ القرار الخاص بالمنح، كما أن الجامعة تحرص على دعم سوق العمل بالكوادر الوطنية المؤهلة بالتعاون مع برنامج «نافس»، من خلال تقديم منح دراسية كاملة ومكافآت مالية للطلاب الإماراتيين من المواطنين والمواطنات الراغبين في التسجيل بالتخصصات الطبية بجامعة الخليج، لافتاً إلى أن هناك 121 طالباً وطالبة سجلوا ضمن البرنامج، كما أن تلك الخطوة تهدف إلى تطوير وتعزيز نظام الرعاية الصحية في الدولة، وتلبية متطلبات واحتياجات القطاع الطبي، وتسليط الضوء على المكانة المهمة للكوادر التمريضية على مستوى القطاعات الصحية على مستوى الدولة.

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