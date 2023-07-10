تفاهم بين جامعة الشارقة و«تصنيف» في التعليم والتدريب

المصدر: الشارقة - البيان

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وقعت جامعة الشارقة وهيئة الإمارات للتصنيف «تصنيف» مذكرة تفاهم بهدف التعاون في مجالات التعليم والتدريب. وقع المذكرة الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير الجامعة والمهندس سعيد المسكري، الرئيس التنفيذي لهيئة الإمارات للتصنيف.

حضر توقيع المذكرة كل من الدكتور راضي الزبيدي، مدير مركز التعليم المستمر والتطوير المهني بالجامعة، والمهندس سيف الطنيجي، مدير عام مركز تصنيف للتدريب التابع لهيئة الإمارات للتصنيف.

وتنص المذكرة على التعاون في التعليم والتدريب في مجالات الأمن والسلامة والبيئة وفي القطاع البحري وضمان الأعمال وإدارة الأصول، والتنسيق والتعاون في تصميم واعتماد وتقديم البرامج التدريبية المختلفة التي يتم الاتفاق عليها، والتعاون في تنظيم الدورات التدريب المعتمدة محلياً وإقليمياً ودولياً في مجالات الصحة والسلامة ونظم الإدارة، والتي تشمل معايير ومواصفات الأيزو والبرامج التدريبية المشتقة منها، والتعاون في توفير الفرص التدريبية لتأهيل الكوادر المؤسسية للتعامل مع أفضل وسائل وأدوات التكنولوجيا الحديثة لاسيما الذكاء الاصطناعي وتطوير التدريب فيما يتعلق بتعزيز القدرات المؤسسية الخاصة بالأمن والسلامة في المجالات الحيوية بالدولة، والتي من شأنها تمكين الكفاءة التنافسية لجميع الكوادر المهنية بالهيئة.

كما سيتعاون الطرفان على تبادل الخبرات بين الكوادر المهنية والتنظيمية.

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